Lidl-Kunde empört: Produkt enthält plötzlich „gemahlene Läuse“

Von: Robin Dittrich

Vegane Produkte werden in Supermärkten und Discountern immer beliebter. Ein Lidl-Produkt erhielt eine „verbesserte Rezeptur“ – und ist nicht mehr vegan.

Kassel – Ein Twitter-Nutzer zeigte sich enttäuscht von einem Lidl-Produkt, weil das mit neuer und „verbesserter Rezeptur“ nicht mehr vegan zu sein scheint. Auf Twitter war er nicht die einzig enttäuschte Person.

Lidl-Produkt mit „verbesserter Rezeptur“ ist nicht mehr vegan – enthält jetzt „gemahlene Läuse“

Lebensmittelfarbe wird häufig zum Backen eingesetzt, um dem Kuchen oder sonstigem Gebäck einen weiteren Reiz hinzuzufügen. Der Discounter Lidl beschreibt seine Eigenmarke Belbake folgendermaßen: „Belbake hat alles, was Freizeitbäcker zum Backen brauchen.“ Die Lebensmittelfarbe von Belbake war bis zuletzt auch für Veganer geeignet. Jetzt wird auf der Verpackung des Vierer-Sets mit den Farben rot, gelb, grün und blau mit einer „verbesserten Rezeptur“ geworben.

Was darunter zu verstehen ist, postete jetzt ein Lidl-Kunde auf Twitter: „Die neue ‚verbesserte‘ Rezeptur bedeutet, dass dort jetzt gemahlene Läuse drin sind (Echtes Karmin) für rote Farbe statt Rote Beete Pulver.“ Die Konsequenz aus dem Wechsel des Färbemittels für das Rot: Die Lebensmittelfarbe „ist damit nun NICHT MEHR vegan.“ Mit seinem Tweet will er andere Veganer auf den Wechsel aufmerksam machen: „Aufpassen im Lidl bei dieser Lebensmittelfarbe, die ich auch mal empfohlen habe“, schreibt er. Kürzlich fielen vegane Burger-Patties durch einen Öko-Test.

Lebensmittelfarbe mit „gemahlenen Läusen“ erregt die Gemüter auf Twitter

Auf Twitter waren viele Nutzer auf der Seite des veganen Tweet-Erstellers. Viele davon waren schlichtweg entsetzt, weil sie von der Änderung des Lidl-Produkts nichts mitbekommen hatten. „Unfassbar“ und „Ekelhaft, danke“, waren zwei der Reaktionen. Eine Twitter-Nutzerin versteht nicht, wieso so viele Firmen nicht mehr auf vegane Inhaltsstoffe setzen: „Wahrscheinlich ist die rote Beete teurer als die Läuse. Ist aber für Veganer Mist, das macht doch alles keinen Sinn“, schrieb sie.

Auch ein anderer fragte sich, ob „Insekten günstiger sind oder warum macht man das?“ Auf der Zutatenliste ist das nicht vegane Karmin als „E120“ aufgelistet, zur Herstellung werden Läuse getrocknet und gemahlen. Vielen Nutzern fehlt ein Hinweis darauf, dass das Produkt ab sofort nicht mehr vegan ist. „Ich sollte dringend mal nachschauen, was in den Lebensmittelfarben drin ist, die ich letztens gekauft habe“, schrieb ein Twitter-Nutzer erschrocken. Und tatsächlich, es ist Karmin enthalten: „Wundervoll, darf ich mir also was Neues suchen.“ Auch die Kult-Süßigkeit „Mamba“ ist seit Anfang 2023 nicht mehr vegan.