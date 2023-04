Gesichtscreme im Öko-Test: Finger weg von diesen drei bekannten Marken

Von: Sarah Isele

Öko-Test hat insgesamt 20 parfümfreie Gesichtscremes getestet. Neun davon erhalten ein „Sehr gut“, drei fallen gnadenlos durch – das Ergebnis:

Öko-Test nimmt Gesichtscremes ohne Parfüm von verschiedenen Herstellern unter die Lupe (hier findest Du weitere Testberichte).

Drei bekannte Produkte fallen gnadenlos durch.

Die gute Nachricht ist, dass neun Produkte mit der Bestnote bewertet werden.

Für viele ist es für Nase und Seele schön, sich morgens mit einer zart duftenden Creme einzucremen. Öko-Test jedoch warnt, dass manche Menschen eine so sensible oder geschädigte Haut haben, dass duftende Cremes ihre Haut irritieren. Für diese Menschen ist es besonders wichtig, auf sämtliche Inhaltsstoffe zu verzichten, die nicht unbedingt nötig sind. Dazu gehören definitiv Duftstoffe und ätherische Öle. Also ein guter Grund für Öko-Test auf Gesichtscremes zu testen, die von vorneherein auf Parfüm verzichten. Die Ergebnisse des Tests hat HEIDELBERG24 zusammengefasst.

Öko-Test nimmt parfümfreie Gesichtscremes unter die Lupe: So wurde getestet

Öko-Test hat 20 Gesichtscremes mit Beschriftungen wie „ohne Parfüm“, „0 Prozent Parfüm“, oder „parfümfrei“ in Drogeriemärkten, Bio-Läden, Apotheken und Onlineshops eingekauft. Sieben der Gesichtscremes tragen ein Naturkosmetik-Siegel. 50 Milliliter des günstigsten Produkts kosten 2,95 Euro, die gleiche Menge des teuersten 48,17 Euro.

Die Cremes wurden in spezialisierten Laboren auf umstrittene halogenorganische Verbindungen und Formaldehyd/-abspalter analysiert. Auch wurden Produkte mit bestimmten Deklarationen auf diese hin untersucht. So wurden die ausgelobten Prozentgehalte von Niacinamiden und Urea überprüft, aber auch auf das Vergällungsmittel Diethylphthalat (DEP), potenziell krebserregende aromatische Mineralölbestandteile (MOAH), auf das Element Silber. Gefunden wurden zudem problematische Inhaltsstoffe in den Cremes wie PEG/ PEG-Derivate, bedenkliche UV-Filter, Silikone und synthetische Polymere.

Parfümfreie Gesichtscreme im Öko-Test: Drei davon sollte man sich nicht ins Gesicht schmieren. (Symbolbild) © HalfPoint/IMAGO/Westend61

Parfümfreie Gesichtscremes im Öko-Test – allergieauslösende Stoffe entdeckt

Während neun der getesteten Gesichtscremes mit der Note „sehr gut“ abschließen konnten, wurde bei anderen irritierende Konservierungsstoffe gefunden. In „Neutrogena“- und der „Louis-Widmer“-Creme hat das Labor halogenorganische Verbindungen nachgewiesen. Viele Stoffe aus dieser Gruppe gelten als allergieauslösend. Kritisch findet Öko-Test auch, dass die „Salthouse Totes Meer Hyaluron-Gesichtscreme 24h“ Silberchlorid enthält. Silberchlorid ist ein antimikrobieller Stoff. Manche Hersteller setzen ihn ein, um Keimen im Produkt entgegenzuwirken. Jedoch kann Silber die Resistenzbildung von Bakterien befördern, berichtet HEIDELBERG24.

In sieben Cremes stecken Silikone oder andere synthetische Polymere, die für ein gutes Hautgefühl nach dem Eincremen sorgen sollen. Der Anteil an Silikonen in den Cremes der Marken „Neutrogena“ und „L’Oréal“ ist so hoch, dass Öko-Test unter dem Testergebnis Inhaltsstoffe abwertet. Silikone in Kosmetika sehen die Tester kritisch. Nicht nur, weil sie die Umwelt belasten. Sondern auch, weil sich diese Fette nicht so gut ins Gleichgewicht der Haut einfügen wie natürliche Öle. Jojoba-, Mandel- oder Traubenkernöl sorgen in anderen Cremes dieses Tests für eine gute Rückfettung. Diese Produkte konnten Öko-Test überzeugen:

Weleda Sensitiv Gesichtscreme Mandel (23,25 Euro) – „sehr gut“

Isana Pure 24h Creme (3,99 Euro) – „sehr gut“

Nivea Beruhigende Tagespflege 24h Feuchtigkeit, LSF 15 (5,65 Euro) – „sehr gut“

Balea Niacinamide Tagescreme LSF 30 (4,95 Euro) – „gut“

Das gesamte Ergebnis des Test der parfümfreien Gesichtscremes bei Öko-Test finden Sie hier (kostenpflichtig).

Parfümfreie Gesichtscremes bei Öko-Test: Diese Lotionen sehen rot

Bei den konventionellen Kosmetika landen am hinteren Tabellenende drei Cremes in Signalrot: „Ungenügend“ sind die „L’Oréal Revitalift Feuchtigkeitspflege ohne Parfum“, die „Louis Widmer Tagescreme Anti-Ageing 0% Parfüm“ und die „Neutrogena Hydro Boost Aqua Creme Parfümfrei“. Alle drei Cremes beinhalten kritische Inhaltsstoffe wie PEG/PEG-Derivate, die als Emulgator in einer Creme Fett- und Wasserphase verbinden: Einige Vertreter dieser Stoffgruppe können die Haut für Fremdstoffe durchlässiger machen. Erst kürzlich testete Öko-Test auch Reinigungsmilch – zwei Produkte fielen seinerzeit allerdings komplett durch.

Im Test sind zwei Gesichtscremes mit UV-Filtern ausgestattet. Laut Öko-Test ist es nicht sinnvoll, Tag für Tag eine Creme mit UV-Filtern zu verwenden und die Haut damit zu belasten. Auch das Bundesamt für Strahlenschutz empfiehlt das Eincremen ab einem UV-Index von drei, der aber wird in unseren Breiten während des Winterhalbjahres kaum je erreicht. Eine gute Nachricht zum Schluss: Viele Rezepturen weisen nur wenige Inhaltsstoffe auf. Damit sinkt auch ihr Reizpotenzial. Vor Kurzem übrigens werden auch günstige Kosmetika wie Deo, Bodylotion und Mascara unter die Lupe genommen – diese Kosmetikprodukte sind laut Stiftung Warentest „gut“ und günstig. (rah)