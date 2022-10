Düstere Strompreis-Prognose für 2023: Bald „auf doppeltem Niveau von heute“

Von: Jason Blaschke

Laut einer Prognose könnten die Preise für eine Kilowattstunde Strom ab 2023 deutlich steigen (Symbolbild). © Uli Deck/dpa

Ab 2023 müssen die Verbraucher in Deutschland mit deutlich teureren Strompreisen rechnen, mutmaßt ein Experte. Noch sind die Preise moderat.

Stuttgart – Für Lebensmittel, Kraftstoffe und Nebenkosten müssen die Verbraucher immer tiefer in die Tasche greifen. Das spiegelt sich auch in der Inflation wider, die mittlerweile die Marke von 10 Prozent geknackt hat. Die teuren Energiepreise seien gemeinsam mit den Preisen für Nahrungsmitteln die Haupttreiber der Inflationsrate, die in den nächsten Monaten noch weiter steigen könnte, mutmaßen Statistiker. Dabei könnten auch die Strompreise ab 2023 ein wichtiger Faktor sein.

In der Sendung „plusminus“ vom 12. Oktober 2022 stellt Markus Barella, Gründer und alleiniger Gesellschafter der Stromberaterfirma FirstEnergy, eine düstere Prognose für die Strompreise pro Kilowattstunde (kWh) ab 2023 auf. Er sagt, dass auch die Verbraucher in Deutschland damit rechnen müssten, dass die Strompreise ab 2023 „das doppelte Niveau von heute“ erreichen werden. Wie teuer es für eine Familie dann konkret werden könnte, rechnet BW24 in einem Beispiel vor.