PS5 kaufen: Black Friday 2022 – Zu welchem Preis wird es die Konsole geben?

Von: Jonas Dirkes

Teilen

Auch am Black Friday 2022 hoffen Spieler und Spielerinnen auf einen Auftritt der Sony PS5. Wird es die Konsole zu kaufen geben und wenn ja, zu welchem Preis?

Hamburg – Ende November steht das Internet wie gewohnt Kopf. Auch in diesem Jahr lockt der Black Friday mit diversen Deals und Angeboten. Spieler und Spielerinnen hoffen allerdings vor allem auf den Auftritt der Sony PS5. Aber wird es die begehrte Konsole zum Black Friday überhaupt im Angebot geben und wenn ja, zu welchem Preis?

Name der Konsole PlayStation 5 (PS5) Hersteller Sony Interactive Entertainment (SIE) Typ Stationäre Spielkonsole Generation 09. Konsolengeneration Speichermedium Blu-Ray, SSD Release 19. November 2020

PS5 kaufen: Im letzten Jahr gingen Gamer am Black Friday leer aus

Gab es die PS5 im letzten Jahr zum Black Friday zu kaufen? Wer im vergangenen Jahr ein Schnäppchen in Sachen PS5 abgreifen wollte, der schaute größtenteils in die Röhre. Damals gab es keine nennenswerten Black Friday Angebote der begehrten PlayStation, da die Sony PS5 schlicht weitflächig vergriffen war. Wirklich sparen ließ sich beim letzten Black Friday also nicht.

Wird die PS5 am Black Friday 2022 angeboten werden? Das ist noch nicht ganz klar, die Chancen stehen allerdings um einiges besser als im vergangenen Jahr. Die Verfügbarkeit der Konsole hat sich in den letzten 12 Monaten stark gewandelt. Zwar gilt es für die Konsole noch immer, einen der unangekündigten Drops zu erwischen, die PS5 ist dennoch viel leichter erhältlich, als im vorjährigen Weihnachtsgeschäft.

PS5 kaufen: Black Friday 2022 – Zu welchem Preis wird es die Konsole geben? © Sony | Unsplash

Während damals kurzfristig PS5 Konsolen via Luftpost eingeflogen wurden, um das Weihnachtsgeschäft zu retten, können Spieler und Spielerinnen in diesem Jahr schon eher auf Konsolen-Nachschub zum Black Friday hoffen. Achtet dafür auf die gängigen Anlaufstellen wie Amazon, Otto, MediaMarkt und Saturn. Alle Infos zur Verfügbarkeit der PlayStation 5 findet ihr jederzeit in unserem PS5-Ticker.

PS5 kaufen: Nicht zu viel Rabatt zum Black Friday erwarten

Wie viel Rabatt wird es auf PS5-Deals geben? Sollte es die Sony PS5 wirklich in den Verkauf am Black Friday schaffen, dann sollte man allerdings nicht mit zu gewaltigen Preissprüngen bei der Konsole rechnen. Es würde uns nicht wundern, wenn die Disk-Version der PS5 maximal auf die ursprüngliche Preisempfehlung von 499 Euro vor der Preiserhöhung der Konsole reduziert werden würde. Schnäppchen dürften sich eher in Form von Konsolen-Bundles mit massig Zubehör und Spielen ergattern lassen.

Abseits der PS5 lässt sich im Zuge der Black Week aber auch schon jetzt massig sparen. Guthaben für Sonys Premiumservice PS Plus befindet sich beispielsweise während der gesamten Black Week im Angebot. Hier lässt sich teils über 30 Prozent zum Originalpreis von PS Plus abziehen. Weitere Deals findet ihr während der kompletten Shopping-Woche in unserem Black Friday 2022 Ticker – wer sparen möchte, der schaut vorbei.