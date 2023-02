Goodbye Punica: Produktion des „fruchtigen Durstlöschers“ eingestellt

Von: Sven Schneider

Es war besonders für die Kinder der 90er-Jahre ein Kultgetränk. Nun wurde dessen Produktion endgültig eingestellt. Wir sagen auf Wiedersehen zur „Punica-Oase“.

Hamm - Als Punica-Oase wurde der Fruchtsaft besonders bei Kindern der 90er-Jahre bekannt. Was heute das Bier, dessen Preise steigen, oder der Rotwein ist, war damals der „fruchtige Durstlöscher“ das Go-to-Getränk auf Kindergeburtstagsfeiern. Nun herrscht traurige Gewissheit: Die Produktion von Punica wurde endgültig eingestellt, berichtet wa.de.

Goodbye Punica-Oase: Herstellung des „fruchtigen Durstlöschers“ eingestellt

„Meine Mama hat sogar Punica für uns gekauft“ - rannte der Satz nach dem Schulende über die Lippen, versüßte die Einladung zum gemeinsamen Treffen noch vielmehr den freien Nachmittag. Jedes Kind der 90er und teilweise auch der 2000er kennt das bunte Erfrischungsgetränk in sämtlichen Sorten. Bekannt wurde Punica besonders durch die TV-Werbung., die zwischen zahlreichen Anime-Serien am Nachmittag im Halbstundentakt lief.

Aus der bekannten „Punica-Oase“ wurde „Lass dich erfrischen“. Nun folgt kein weiterer Slogan mehr. Wie das Unternehmen PepsiCo, das zuletzt mit Edeka in einen Lieferstreit geriet, offiziell bestätigte, werde der Fruchtsaft Punica nicht weiter produziert. „im Februar 2022 haben wir die PepsiCo Saftsparte inklusive der Marke Punica an das Joint Venture Unternehmen Tropicana Brands Group (TBG) veräußert“, heißt es in einer Mitteilung.

Entscheidung zum Punica-Aus fiel offenbar schon im September 2022

Dabei habe die Tropicana Brands Group bereits im vergangenen September entschieden, den Verkauf von Punica einzustellen. „Wir verstehen Ihre Enttäuschung, dass Punica in Zukunft nicht mehr erhältlich sein wird und bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen und bei unseren Punica-Fans für die jahrelange Produkttreue“, heißt es weiter.

Die erste Punica-Flasche schaffte es schon 1977 auf den Markt. Die damalige Dittmeyer GmbH wurde 1984 von Procter & Gamble übernommen. Es folgten Verkäufe an den amerikanischen Kapitalanleger J.W. Childs 2005 sowie ein Jahr später an PepsiCo. Dort wurde Punica zwar in die Saftsparte Tropicana Brands Group eingegliedert. Schon seit längerem wird Punica jedoch in den Regalen der Supermärkte und Discounter vermisst. Nun folgte das endgültige Aus.