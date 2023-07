Schockmoment für Ehepaar

Wie wirksam arbeiten private Reinigungskräfte, wenn wir nicht da sind? Dieser Frage gingen Journalisten in einem Experiment mit versteckter Kamera nach.

München – Für viele ist die Kombination aus Arbeit, Freizeit und häuslichen Verpflichtungen eine echte zeitliche Herausforderung. Um den Alltag zu entlasten, greifen einige Menschen deshalb zum Beispiel auf die Hilfe einer Reinigungskraft zurück. Die Idee dahinter: Man muss selbst nicht mehr putzen, das soll laut einer Studie sogar gesundheitsschädlich sein. Doch nun deckte ein Team des ZDF auf, wie die Reinigungsarbeit in einigen Fällen tatsächlich abläuft.

Putz-Experiment im ZDF: Das ist laut einem Experten beim Putzen wichtig

Für das Experiment stellte sich ein Ehepaar mit Kindern zur Verfügung, das laut eigener Aussage nicht gerne putzt. Das ZDF engagierte daher eine professionelle Reinigungskraft für das Paar, lud zuvor aber den Gebäudereinigermeister und Sachverständigen Oliver Majowski ins Haus ein. Gemeinsam mit dem Ehepaar hinterließ er absichtlich dreckige Spuren im Haus, zum Beispiel Fettflecken in der Küche. Das Bad sprühte der Experte mit einem durchsichtigen Mittel ein, das nur unter UV-Strahlung sichtbar wird.

„Ich erwarte gut ausgebildete Reinigungskräfte, die den Arbeitsschutz einhalten und das Vierfarbsystem kennen“, so Majowski im ZDF kurz vor dem Experiment. Das Vierfarbsystem bedeute, dass für Möbel, die Toilette, Waschbecken sowie die Küche jeweils vier unterschiedliche Tücher zum Reinigen benutzt werden. Das seien nur einige von vielen Aspekten, die zum professionellen Putz-Know-How gehören.

ZDF deckt wilde Putzdienst-Panne auf: „Das ist überhaupt nicht hygienisch, furchtbar“

Doch die erste Reinigungsdame, die unwissentlich Teil des Experiments wird, hat von dem Farbsystem noch nie gehört. Im Video ist zu sehen, wie sie ohne eigene Utensilien kommt, das gesamte Bad mit einem Tuch putzt und den Boden mit etwas Wasser wischt, damit es wie geputzt aussieht. „Das ist schon ziemlich ekelig“, sagt die Hausbesitzerin beim Anblick der Aktion.

Der negative Höhepunkt ist erreicht, als die Dame mit dem Wischmob in die Küche geht und den Wischbezug dort in der Spüle auswäscht. „Das heißt, wir haben den Schmutz, der in der Toilette war, jetzt auch im Wohnzimmer“, merkt Majowski an. Mikroorganismen könnten sich besondern bei warmen Temperaturen lange an Oberflächen halten. „Der Schmutz ist jetzt also in der Spüle, wo ich meine Lebensmittel reinlege!“, sagt die Hausbesitzerin fassungslos. Nach weiteren Fauxpas‘ verabschiedet sich die Frau schließlich. Insgesamt 75 Euro kostete die „Hausreinigung“.

Putzdienst-Panne im ZDF: Nächste Reinigungskraft überrascht im Experiment positiv

Eine zweite Reinigungskraft, ebenfalls unwissend Teil des Experiments, überrascht das Ehepaar und den Experten hingegen positiv. Der Mann kommt nicht nur mit seinen eigenen Reinigungsutensilien zur Arbeit, sondern wendet auch das Vierfarbsystem an. Er reinigt alle Oberflächen gründlich, auch die, an denen kein sichtbarer Schmutz zu finden ist. Majowski findet am Ende nicht mal mehr das unsichtbare UV-Mittel an den Badezimmer-Wänden. Doch der Preis ist üppig: Stolze 320 Euro kostet die Reinigung für drei Stunden.

Eine dritte Versuchsperson überrascht wieder negativ und bricht sogar vor vereinbarter Zeit ab, möchte einige Stellen gar nicht erst putzen. Im ersten sowie letzten Fall habe sich das Reinigungsunternehmen nach einer Beschwerde des Paares jeweils entschuldigt, im letzten Fall sogar das bezahlte Geld zurückgegeben.

ZDF deckt wilde Putzdienst-Panne auf: Experte „schockiert“ über Ergebnis

Feststeht: Die schlechte Bilanz in den drei ZDF-Experimenten kann keinesfalls die generelle Arbeit von Putzkräften widerspiegeln, dafür wurden viel zu wenige Menschen getestet. „Schockiert über das Ergebnis“ ist der Experte trotzdem.

Tatsächlich putzt ein Großteil in Deutschland zuhause selbst. Nur 8,1 Prozent aller Haushalte nahmen laut einer Studie des Informationsdiensts des Instituts der deutschen Wirtschaft (IWD) im Jahr 2017 eine Reinigungskraft in Anspruch. Diese Zahl ist über die Jahre hinweg zurückgegangen. So waren es 2015 noch 3,6 Millionen Haushalte und im Jahr 2005 rund 3,8 Millionen.

