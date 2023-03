114 Euro mit einem einzigen Einkauf gespart: Rewe-Kunde entdeckt besonderes Schnäppchen

Von: Armin T. Linder

Sage und schreibe 144 Euro sparte ein Rewe-Kunde mit einem einzigen Großeinkauf – der dennoch nicht allen schmeckt. Immerhin ließ er noch was übrig.

Krefeld - Fischstäbchen. Dieses Gericht wird beim mydealz.de-Nutzer krefelder86 in den nächsten Wochen sehr häufig auf dem Speiseplan stehen. Womöglich gar, bis es den Anwesenden am Tisch zu den Ohren rausquillt. Denn er hat sage und schreibe 36 Packungen davon gekauft. Auf dem Schnäppchenportal berichtet er stolz von seinem Fang. Auch wenn an seinen Angaben nichts bestätigt ist: So etwas erfindet man ziemlich sicher nicht, und er dokumentiert den Einkauf auch mit Kassenbon.

Insgesamt 36 Packungen mit paniertem Fisch hat der Rewe-Kunde nach eigenen Angaben gekauft. © krefelder86 bei mydealz.de

Rewe: Kunde aus Krefeld kauft 36 Packungen mit paniertem Fisch je vier Euro unter ursprünglichem Preis

„In unserem Rewe gibt es die Iglo-Fischstäbchen 12 Stück Omega 3 und die Sorte 6 Stixxx extra groß für jeweils 0,89€ statt 4,89€“, berichtet er am 21. Februar. „Ein lokales Angebot in 47809 Krefeld, keine Ahnung, ob vielleicht auch deutschlandweit oder zumindest in NRW.“ Der Preis sei derart gesunken, weil die Produkte ein baldiges Mindesthaltbarkeitsdatum haben. Er setzt das Enddatum seines Deals auf Ende Februar – ob da auch das MHD angesiedelt ist, verrät er dazu nicht, es steht zu vermuten. Aber der Fisch wird ja nicht automatisch am 1.3. schlecht, insofern vertraut er wohl darauf, dass der Artikel deutlich länger genießbar ist.

Rewe: Kunde spart insgesamt 144 Euro

Der Rewe-Kunde präsentiert auf einem Foto den vollen Einkaufswagen. Der Kassenzettel, den er dazu gepostet hat, zeigt den gesammelten Rabatt: in Summe 144 Euro. Er kaufte 27 Packungen der Fischstäbchen und neun Packungen der Fisch-Sticks, bezahlte dafür nur 32,04 Euro mit seiner VISA-Karte. Mit jeder einzelnen Packung blieb er vier Euro unter dem Ursprungspreis – macht insgesamt die satte Ersparnis über die besagten 144 Euro.

Der Rewe-Kunde dokumentiert sein Schnäppchen mit einem Kassenbon. © krefelder86 bei mydealz.de

Nicht alle feiern Rewe-Schnäppchen so sehr wie der Fischstäbchen-Fan

Die Reaktionen bei mydealz.de liegen irgendwo zwischen Respekt und sinngemäß „Was will der mit so vielen Fischstäbchen?“. Oder wie einer schreibt, offenbar von Fischstäbchen wenig begeistert: „Was macht man bitte mit 27xPanade im Pappkarton? Fußballmannschaft füttern?“ Ein anderer meint: „Ich mag deine Bescheidenheit beim Einkaufen.“ Die Rechtfertigung des Rewe-Kunden: „Ich auch. Wieso soll ich mich sehr zurückhalten bei sowas? Familie mit drei Kindern, da geht schon gut was bei durch. Und andere machen mehr als das in Singlehaushalten oder als kinderloses Pärchen.“

„Hast du denn auch welche übrig gelassen?“, will einer wissen. Ein anderer: „Hast Du denn noch was übrig gelassen? Du scheinst den gesamten Bestand an Fischstäbchen geplündert zu haben.“ Der Krefelder beschwichtigt: „Nein, war noch einiges da. Keine Ahnung, warum die da so viel auf Lager hatten.“ Noch am selben Tag aber meldet dann ein Nutzer: „Deal ist bereits abgelaufen. Es sind keine Fischstäbchen mehr da.“

So mancher rümpft die Nase über Fischstäbchen an sich. „Kann man kaufen. Da ist so wenig Fisch drin, da gibts auch keine Fischvergiftung“ ist noch ein eher harmloser Kommentar. Ein weiterer Beobachter zollt dem Rewe-Hamsterkäufer Respekt: „So gehört das“. Er bezeichnet das Schnäppchen als „hot“ (heiß) „alleine für den Einkaufswagen!“ Und ein weiterer witzelt: „Jetzt nur noch einen passenden Gefrierschrank-Deal.“ Bei einem Bier für angeblich 0,00 Euro probierte ein Kunde kürzlich einfach mal sein Glück. Ein Kassenbon hingegen veranlasste eine Kaufland-Kundin zu einer Warnung. (lin)