Sonnenblumenöl ist aus? Der ideale Ersatz findet sich in jeder Kühltheke - für unter einen Euro

Sonnenblumenöl-Krise, ja. Doch niemand muss auf sein in Fett gebratenes Spiegelei verzichten (Symbolbild). © YAY Images/joannawnuk/imago

Sonnenblumenöl ist ausverkauft? Dann landet beim Wocheneinkauf eben eine Alternative im Einkaufswagen. Für rund 75 Cent pro 250 Gramm könnte ein umweltfreundliches Produkt einspringen.

München - Die Kundschaft ist entsetzt über Preise. Im Supermarkt steht sie vor leeren Regalen und muss Rationierungen wie beim Toilettenpapier erleben. Die Rede ist vom Sonnenblumenöl. Seit das Speiseöl als eine Auswirkung des Ukraine-Kriegs in deutschen Supermärkten und Discountern rar geworden ist, empört sich die Kundschaft und teilt ihre Erfahrungen mit im Netz.

Diese günstige Alternative zum Sonnenblumenöl gibt es in jedem Supermarkt

Gut, dass wir hierzulande genug Alternativen haben, um auch weiterhin kochen, brutzeln und frittieren zu können. Ein guter Ersatz ist beispielsweise Rapsöl. Doch es braucht nicht immer Öl zum Kochen in der Küche. Aldi, Rewe und andere Einzelhändler haben Speiseöl-Ersatz ab 75 Cent in ihren Kühlregalen, nämlich Margarine. Margarine gibt es halbfett, fett, mit Joghurtkulturen oder auch vegan. „Margarine ist eine Emulsion aus pflanzlichen und/oder tierischen Fetten sowie Wasser oder Magermilch und hat einen Fettgehalt zwischen 39 und 90 Prozent“, steht bei Wikipedia. „Zur Aromatisierung werden Säuerungsmittel wie Milchsäure, Zitronensäure, Sauermolke oder auch Joghurtkulturen beigemischt.“

Tausendsassa - Preiswertes Produkt von Aldi & Co ersetzt Sonnenblumenöl in der Küche

Der Verbrauch von Margarine ist in den letzten Jahren rückläufig gewesen. Kokosfett, Kokosöl, Butterschmalz und viele andere Kochfette kamen in den letzten 20 Jahren auf den Markt. Dabei lässt sich die industriell hergestellte Margarine vielfach einsetzen. „Margarine gilt als Tausendsassa für die Küche“, so Stiftung Warentest. Sowohl Vollfettmargarine (mindestens 80 Prozent Fettgehalt) als auch Streichfette mit geringem Fettanteil (70-75 Prozent) eignen sich zum Braten.

Konventionelle Margarine gibt es bereits ab 0,75 Euro pro 250 Gramm im Supermarkt oder Discounter. Für eine Bio-Margarine gibt die Kundschaft im Schnitt 1,60 Euro aus. Und für eine vegane Bio-Margarine ohne Palmöl als Zusatz 2,69 Euro für 250 Gramm.

Klimafreundlich und günstig

Mal abgesehen vom Preis ist Margarine nicht nur für Sonnenblumenöl eine rentable Alternative. Auch als Butterersatz ist sie ein Thema. Als pflanzliches Produkt verursacht die Herstellung von Margarine deutlich weniger klimaschädliches CO2 als Butter, schreibt Hersteller Alsan. Bei der Produktion von einem Kilogramm Butter würden 23,80 Kilogramm CO2 erzeugt, bei Margarine seien es lediglich 1,35 Kilogramm.

