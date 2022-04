Frühling und Gartensaison starten: Mit diesem Trick entfernen Sie Moos aus Ihrem Rasen

Von: Magdalena von Zumbusch

Ein dichter, hellgrüner Rasen ohne Moos ist der Wunschtraum vieler Hobby-Gärtner. © Imago

Der Rasen ist wohl das Status-Symbol im Garten. Vor allem gegen Moos kämpfen dabei viele Hobby-Gärtner verzweifelt. Dieses Hausmittel für schöneres Gras sollten Sie dabei kennen.

München - Der April ist bereits in vollem Gange und es gibt erste Dinge im Garten zu tun. Für alle, die Ehrgeiz haben was ihren Garten angeht, ist der Rasen dabei immer ein ernst genommenes Thema. Jeder Hobby-Gärtner zieht seinen Stolz als Gärtner ein Stück weit aus seinem Rasen. Der ist aber meistens nicht so perfekt, wie es wünschenswert wäre und könnte noch dichter oder noch grüner sein.

Nicht umsonst gibt es das Sprichwort über die Unzufriedenheit vieler Menschen, dass „das Gras auf der anderen Seite des Zauns immer grüner ist“. Man vergleicht also die Menschen, die nie zufrieden werden können mit den Gärtnern (oder Menschen allgemein), die sich immer einen noch grüneren Rasen wünschen - egal wie schön und grün er schon ist.

Ein effektiver Trick für einen schönen Rasen ist die Technik des Vertikutierens. Mit einem entsprechenden Gerät werden Unkraut und Moos aus dem Rasen entfernt (dabei aber meist auch viel Gras) und auf den kahlen Stellen neues Gras gesät. Einen ebenfalls sehr effektiven Trick kennen viele aber noch nicht: Kaffeesatz ist für verschiedene Pflanzen ein idealer Dünger, etwa für Hortensien, Pfingstrosen oder Gurken. Aber auch zur Rasenpflege ist das Hausmittel bestens geeignet, um hartnäckiges Moos zu entfernen.

Letztlich wirkt der Kaffeesatz auch hier durch seine Wirkung als Dünger: Er versorgt den Rasen mit wichtigen Nährstoffen. Das Gras wächst so kräftiger und ist dann widerstandsfähiger. Dadurch kann sich der Rasen gegenüber dem Unkraut besser behaupten – und das Moos stirbt im besten Fall ab oder wird jedenfalls zurückgedrängt.

Moos im Rasen entfernen mit Kaffeesatz: Befolgen Sie diese drei einfachen Schritte:

1. Sammeln Sie zuerst den anfallenden Kaffeesatz aus Ihrer Küche und lassen Sie ihn trocknen.

2. Verteilen Sie den getrockneten Kaffeesatz jeweils im Frühjahr, Sommer und Herbst auf Ihrem Rasen. Als Faustformel gilt: 50 Gramm pro Quadratmeter – diese Menge genügt.

3. Zum Schluss die Rasenfläche gut bewässern – fertig!

