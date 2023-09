Simples Hausmittel macht Zähne strahlend weiß – aber ist der Lifehack auch gesund?

Von: Stella Henrich

Strahlend weiße Zähne, ganz ohne Gang zur Drogerie. Das verspricht ein einfach er Trick. Doch was sagen Zahnärzte zu der hausgemachten Aufhellung?

Kassel ‒ Kaffee- und Teetrinken, aber auch säurehaltige Fruchtsäfte, Rotweine und dunkler Balsamico-Essig sorgen für Verfärbungen der Zähne. Auch Rauchen kann die Beißerchen in einen unschönen, matten Gelbton hüllen. Doch was lässt sich dagegen tun? Denn mal ehrlich: Jeder hätte doch gern so schöne, weiße Zähne wie Fußballstar Cristiano Ronaldo, Ulk-Nudel Barbara Schöneberger oder die bezaubernde US-Schauspielerin Miley Cyrus.

Trick für ein strahlendes Lächeln – so werden vergilbte Zähne wieder hell

Ein simpler Trick soll helfen. Im Gegensatz zum Bleaching oder einer professionellen Zahlreinigung beim Dentisten kostet er auch nicht viel. Mit Natron in Form von handelsüblichen Backpulver lassen sich vergilbte Zähne wieder natürlich aufhellen. Was viele Verbraucher nicht wissen, das Mittel ist auch meist Bestandteil von vielen Weißmacher-Zahncremes. Am wirksamsten sei es, etwas Natronpulver auf eine angefeuchtete Zahnbürste zu geben und danach wie gewohnt die Zähne zu putzen.

Bereits nach wenigen Wochen soll das Ergebnis sichtbar sein. Wie lange aber exakt geschrubbt und gebürstet werden muss, damit die Zähne hell werden, bleibt offen. Entscheidend bei dem Lifehack ist, feines Natronpulver zu verwenden und nicht grobkörniges Pulver.

Weiße Zähne dank Natron – Zahnärzte raten von Trick mit dem Hausmittel ab

Auch wenn das Hausmittel für hellere Zähne als effektiver Lifehack für kleines Geld im Netz kursiert – Experten raten zur Vorsicht. So zeige Backpulver nur kurzfristig eine Wirkung und trage eher zu einer Schädigung des Zahnschmelzes bei, erklärte eine Sprecherin des Deutschen Zahnärzte Verbands (DZV) gegenüber hna.de von IPPEN.MEDIA. Kurzfristig könne das Putzen mit Backpulver aber von außen aufgelagerte Schmutzpartikel, Plaque oder Zahnstein abtragen.

„Dies führt für eine kurze Zeit zu einem gewissen Aufhellungseffekt“, räumt die Expertin der DZV ein. Dennoch sei die Maßnahme absolut nicht zu empfehlen, da sie mittel- und langfristig sogar den umgekehrten Effekt habe. „Das Backpulver raut die Zahnoberfläche durch die enthaltenen Schmiergelstoffe und die Säure auf und trägt sie ab.“

Tipps für weißere Zähne:

wengier Kaffee und Tee trinken

regelmäßige und gründliche Zahnpflege

eine Zahnpasta nutzen, die für natürlich weißere Zähne sorgt (ohne Natron)

eine professionelle Zahnreinigung beim Dentisten ein- bis zweimal im Jahr machen

Quelle: dental-expert.de

Einfaches Hausmittel hellt die Zähne auf – Mehrmals am Tag richtig putzen

Statt schnelllebige Trends, rät der DZV zum Altbewährten: der richtigen Zahnpflege: Zwei- bis dreimal täglich am besten drei Minuten die Zähne zu putzen und die Zahnzwischenräume nicht zu vergessen. Dabei helfen eine Zahnbürste mittlerer Härte, fluoridierte Zahnpasta und Zahnseide.

Tipps für die richtige Zahnpflege:

Grundsätzlich nach dem Essen Zähneputzen.

Wer möchte, kann laut DZV eine elektrische Zahnbürste nutzen. Der Vorteil: Diese haben meist einen eingebauten Timer für die empfohlene Putz-Zeit (drei Minuten Minimum).

Zahnseide sollte laut Experten immer genutzt werden.

Wichtig ist, dass die Zahnpasta Fluorid enthält. Die meisten Pasten erhalten von Stiftung Warentest ein mangelhaft, wenn sie nicht Fluorid enthält. So finden Verbraucher die richtige Zahnpasta für sich.

Ein anderer wichtiger Einflussfaktor ist laut DZV der Abrasionsgrad einer Zahnpasta. Er sollte nicht zu hoch sein um nicht auf Dauer die Oberfläche der Zähne zu schädigen. Die meisten Zahnpasten mit einem „aufhellenden“ Effekt seien eher grob. Von diesen Pasten raten die Experten ab. Allerdings gebe es auch Zahncremes mit Enzymen, welche die Farbauflagerungen schonend von den Zähnen lösen.

Übrigens: Viele Krankenkassen bezuschussen eine professionelle Zahnreinigung. Hin und wieder kann auch eine private Zusatzversicherung dafür sinnvoll sein. Und wer doch noch etwas Natron zu viel über hat, kann es zum Putzen benutzen; zwar besser nicht der Zähne, doch zum Reinigen des Abflusses. (sthe)