Rauchmelder austauschen: Wer 2023 aktiv werden muss

Von: Sophia Lother

Auf viele Menschen in Deutschland kommt 2023 eine neue Aufgabe hinzu. Denn: Viele Rauchmelder müssen ausgetauscht werden. Wer betroffen ist:

Kassel – Laut Gesetz müssen viele Privatwohnungen inzwischen mit Rauchmeldern ausgestattet sein. Für welche Wohnungen und welche Zimmer diese Regelung konkret gilt, das bestimmen jedoch die Bundesländer. Dahingehend sind viele Vorgaben von Land zu Land äußert unterschiedlich. Doch für viele Bürger heißt es dennoch, dass sie ab 2023 eine Aufgabe mehr auf ihre To-Do-Liste schreiben müssen.

Denn: Ist der Rauchmelder erst einmal angebracht, endet die Verpflichtung vieler Eigentümer und Mieter keineswegs. Was ab 2023 konkret ansteht und wer betroffen ist, lesen Sie hier:

Rauchmelder-Pflicht: Viele Bürger müssen 2023 aktiv werden

Das Problem: In einigen Bundesländern ist die Rauchmelder-Pflicht im Jahr 2013 in Kraft getreten. Viele dieser Geräte müssen spätestens nach zehn Jahren und sechs Monaten ausgetauscht werden – einige sogar bereits nach fünf oder acht Jahren. Die Regelungen der einzelnen Bundesländer hat die Initiative Rauchmelder Retten Leben wie folgt zusammengestellt:

Rauchmelder-Pflicht für Neubauten und Bestandsbauten

Bundesland Pflicht in Neubau/Bestandsbau Baden-Württemberg 2013/2015 Bayern 2013/2018 Berlin 2017/2021 Brandenburg 2016/2021 Bremen 2010/2016 Hamburg 2006/2011 Hessen 2005/2015 Mecklenburg-Vorpommern 2006/2010 Niedersachsen 2012/2016 Nordrhein-Westfalen 2013/2017 Rheinland-Pfalz 2003/2012 Saarland 2004/2017 Sachsen 2016/bis spätestens Ende 2023 Sachsen-Anhalt 2009/2016 Schleswig-Holstein 2005/2011 Thüringen 2008/2019 Quelle: Initiative Rauchmelder Retten Leben

Während für die Installation immer Eigentümer oder Vermieter zuständig sind, ist die Wartung der Melder von Bundesland zu Bundesland ebenfalls unterschiedlich. Selbst in Bundesländern, in welchen der Vermieter zuständig für die Rauchmelder-Wartung ist, kann dieser die Zuständigkeit mit einer separaten Vertragsvereinbarung an den Mieter abgeben. Informieren Sie sich über die jeweilige Rechtslage, um auf der sicheren Seite zu sein.

Rauchmelder austauschen: Wann Sie handeln müssen

Im Jahr 2013 steht folglich für die viele Bürger die Aufgabe an, ihre Rauchmelder auszutauschen. Betroffen sind jene, die in Neubauten wohnen, deren Melder eine 10-Jahres-Austauschvorgabe besitzen und in folgendem Bundesland wohnen:

Baden-Württemberg

Bayern

Nordrhein-Westfalen

Rauchmelder austauschen: Woran erkennt man das Ablaufdatum?

Im Idealfall ist auf dem Rauchmelder, meist auf der Innenseite, deutlich notiert, wann dieser hergestellt wurde. Zudem ist dort im besten Fall auch verzeichnet, wann das Gerät ausgetauscht werden muss, so die Initiative. (slo)