Ravioli-Rückruf: Komplett anderes Produkt in Verpackung gefüllt – anaphylaktischer Schock möglich

Von: Marc Dimitriu

Symbolbild: Ravioli-Rückruf von NABA gestartet. © IMAGO/lsantilli

Ein Feinkostladen ruft seine Ravioli zurück. Bei der Befüllung ist versehentlich ein gänzlich anders Produkt in die Verpackung gefüllt worden.

Gierstädt – Der thüringische Feinkost-Hersteller NABA aus Gierstädt hat aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes einen Rückruf für eins seiner Produkte gestartet. Es handelt sich dabei um die „Reichenhof Gemüse Ravioli, 400 g“.

Ravioli-Rückruf: Komplett anderes Produkt in Verpackung gelandet – Warnung vor Verzehr

Betroffen sind nur die Dosen mit der Chargennummer: L290 VGURH und dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 17.10.2025. Laut dem Unternehmen sind „Von dieser vorsorglichen Maßnahme andere MHDs und Chargen nicht betroffen.“

In einigen Dosen wurde ein falscher Inhalt gefüllt. Wie NABA in ihrem Rückruf mitteilt, gab es einen Produktwechsel in ihren Produktionsanlagen. Bei diesem kam es wohl bei „einzelnen, wenigen Dosen“ zu einer falschen Etikettierung.

So gelang teilweise der falsche Inhalt in die Verpackungen. Dabei handelte es sich sogar um ein komplett anderes Produkt. Denn nun sind Dosen mit dem Inhalt „Vegetarische Gulaschsuppe“ etikettiert mit „Gemüse Ravioli“. In welchen Dosen das falsche Produkt ist, ist nicht ersichtlich. Anders als die Ravioli enthalte die „Vegetarische Gulaschsuppe“ auch Soja. NABA warnt: „Das kann bei Personen, die an einer Sojaallergie leiden, zu allergischen Reaktionen führen, weshalb bei diesem Personenkreis dringend von dem Verzehr abgeraten wird.“

Der Lebensmittelhersteller NABA ruft seine „Reichenhof Gemüse Ravioli, 400 g“ zurück. © NABA

Kunden können das Produkt zurückgeben, indem sie sich mit einem Foto der betroffenen Dose bei dem Unternehmen unter info@gut-reichenhof.de melden. Sie erhalten selbstverständlich den Kaufpreis erstattet.

Soja-Allergie: Immer mehr Menschen betroffen – anaphylaktischer Schock möglich

Laut der European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF) leiden in Europa etwa 0,3 Prozent der Bevölkerung an einer Sojaallergie, die Zahlen sind steigend.

Die Symptome bei einer Sojaallergie sind nicht immer gleich. Bei manchen sind nur einzelne Organe betroffen, bei anderen können mehrere allergischen Reaktionen vorkommen. Bei einem oralen Allergiesyndrom kribbelt und schwillt die Schleimhaut im Mund- und Rachenraum an. Das kann wenige Minuten bis Stunden nach der Aufnahme von Soja auftreten. Kommt es zu einer heftigen körperlichen Reaktion mit Atembeschwerden und Kreislaufstillstand, kann dies zu einem anaphylaktischen Schock führen.

