Neue WhatsApp-Funktion angekündigt – sie dürfte gespaltene Reaktionen hervorrufen

Von: Sandra Sporer

Teilen

Das neue WhatsApp-Feature ist quasi die Weiterentwicklung der Sprachnachricht. Noch steht sie jedoch nicht allen Nutzern zur Verfügung.

Kassel – Beim Thema Sprachnachrichten scheiden sich die Geister. Manche lieben es, eine Nachricht einfach schnell in ihr Handy zu sprechen, anstatt alles abzutippen. Andere hassen nichts mehr, als minutenlange Sprachnachrichten abzuhören. Die neueste Funktion dürfte ähnlich gespaltene Reaktionen hervorrufen.

WhatsApp erlaubt es Nutzern künftig, kurze Videobotschaften direkt in der App aufzunehmen. Das Feature steht bisher jedoch nur einigen Nutzern zur Verfügung. Alle anderen werden sich noch eine Weile gedulden müssen.

Neues Feature: Videobotschaften kommen zu WhatsApp

Zumindest kann sich schon einmal jeder einen Eindruck machen, wie die neue Funktion aussehen wird. Sie wurde nämlich mit einem kurzen Video auf dem offiziellen Twitter-Account von WhatsApp vorgestellt.

Wie in dem kurzen Clip zu sehen ist, werden die kurzen Videobotschaften in der App anders als reguläre Videos dargestellt. Statt eines eckigen Bildausschnittes haben die kurzen Videoclips einen kreisrunden.

In einem Blog-Post vom 27. Juli verrät WhatsApp auch bereits, wie beziehungsweise wo man die neue Funktion in Zukunft findet. „Das Senden einer Videonachricht ist genauso einfach wie das Senden einer Sprachnachricht. Tippe einfach auf den Button, um in den Videomodus zu wechseln, und halte ihn für die Aufzeichnung gedrückt“, heißt es dort. Es wird also dieselbe Taste genutzt wie für Sprachnachrichten bei WhatsApp.

Neue WhatsApp-Funktion: Noch können nur wenige die Videobotschaften nutzen

„Die Einführung von Videonachrichten hat bereits begonnen“, hieß es in dem Blog-Post weiter. Noch ist die Zahl der Nutzer, die die neue Funktion bereits nutzen können, allerdings noch sehr begrenzt. Und da WhatsApp seine Updates immer phasenweise ausrollt, wird sich so mancher auch noch eine ganze Weile gedulden müssen.

Mit dem neuen Videobotschaften-Feature kann mann bei WhatsApp bis zu 60 Sekunden lange Videoclips aufnehmen. © Anthony Photography/IMAGO

Wer partout nicht so lange warten will, kann sich die Beta-Version von WhatsApp herunterladen. Mit dieser haben Nutzer immer als erstes Zugriff auf neue WhatsApp-Features. Neue Funktionen werden in der Beta-Version getestet, bevor sie für alle Nutzer verfügbar gemacht werden. Seit Anfang des Jahres gab es bereits einige neue Funktionen bei WhatsApp, die zuvor von den Beta-Testern schon einmal ausprobiert werden konnten. (sp)