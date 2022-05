Real erfindet sich neu – und ändert Name und Logo

Neuer Name, neues Logo: Bei Real stehen große Veränderungen an. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

63 Real-Filialen bleiben in Zukunft erhalten. Doch ab 1. Juli ändert sich einiges: Die Real-Filialen bekommen einen neuen Namen – doch nicht nur das.

Köln – Bei Real stehen große Veränderungen an: Aus Real wird „mein Real“. Neben neuem Namen gibt es auch ein neues Logo und einen neuen Slogan. Aus „Einmal hin. Alles drin“ wird „Alles was ich mag“. Damit erfindet sich die Supermarkt-Kette ein Stück weit neu, jetzt da klar ist, an wie vielen Standorten Real erhalten bleibt. Doch das ist noch nicht alles, weitere Veränderungen stehen vor allem in den Filialen an.

24RHEIN zeigt, was sich ab 1. Juli in den Filialen von Real ändert.

Das vergangene Jahr war bereits von einem großen Umbruch geprägt. Im Zuge der Real-Zerschlagung mussten viele Standorte für immer schließen. Zahlreiche Standorte wurden von anderen Unternehmen wie Kaufland, Edeka oder Globus übernommen. Nur ein kleiner Teil des Filialnetzes bleibt unter der Marke Real erhalten. (mlu)