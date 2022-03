Wirbel um Real-Zerschlagung: Zukunft etlicher Filialen wohl unsicher - wegen Russland-Sanktionen

Real wird zerschlagen - doch nun bröckelt der Plan: Aufgrund der Russland-Sanktionen könnte der Milliardendeal mit einer Immobilienfirma scheitern.

Düsseldorf - Schon seit Längerem ist klar, dass sich bei Real einiges ändern wird. Diverse Märkte sind bereits verkauft, immer wieder wird bekannt, dass weitere Filialen schließen. Der neuen Eigentümer SCP, ein russischen Investor, wollte den Supermarkt-Giganten ursprünglich bis Juni 2022 abgewickelt haben - bereits dutzende Märkte wurden von Edeka, Globus und Co. übernommen. Erst vergangenen August wurde publik, dass Kaufland, bereits Neuinhaber vieler Standorte, weitere 22 Filialen der Handelskette Real in sein Portfolio aufnehmen wird.

Real: Sanktionen im Ukraine-Krieg wirbeln Unternehmensverkauf durcheinander

Während sich Kunden mit einem lachenden und einem weinenden Auge von dem Real ihres Vertrauens verabschieden, rütteln die Folgen des Ukraine-Kriegs heftig an den Verhandlungen um 34 Real-Standorte hierzulande. Das luxemburgische Immobilienunternehmen X+Bricks, so berichtet die Lebensmittel Zeitung, sei sich mit SCP nämlich eigentlich über den Erwerb der 34 Filialen einig geworden - allerdings unter Finanzierungsvorbehalt. Und ebendiese Finanzierung könnte nun problematisch werden.

Denn die Sanktionen der EU gegen Russland, die wegen des Ukraine-Kriegs verhängt wurden, lassen eine Teilnahme der russischen Investoren Felix und Wladimir Jewtuschenkow unwahrscheinlich erscheinen. Und nun wird es etwas kompliziert:

Wladimir Jewtuschenkow (l.) und Felix Jewtuschenkow. © Collage Peter Kovalev/TASS Host Photo Agency/ITAR-TASS/imago und Stoyan Vassev/TASS PUBLICATION/imago

Real: Russische Investoren ziehen sich zurück - Sanktionen im Ukraine-Krieg mutmaßliche Ursache

Beim damaligen Kauf von Real - noch in der Hand von Metro - trat X+Bricks als Partner von SCP auf; gesichert wurde die Übernahme von Sistema PJSFC. „Hinter SCP steht die russische Investmentgesellschaft Sistema PJSFC“, berichtet handelsblatt.com. Wladimir Jewtuschenkow ist Großaktionär und Vorstandsvorsitzender von Sistema; bis vor Kurzem war er mit über 80 % auch Haupteigner von SCP, sein Sohn Felix hielt den Rest, so businessinsider.de. Nun jedoch sollen die beiden Milliardäre kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs ihre Vermögenswerte abgestoßen haben, angeblich, um Sanktionen zu entgehen. Seit 27.02.2022 ist die Französin Marjorie Brabet-Friel, die ihren Wohnsitz in London hat, alleinige Halterin aller SCP-Anteile. „Kein russisches Unternehmen übt in irgendeiner Form Kontrolle über die SCP Group aus“, so ein SCP-Sprecher gegenüber der Lebensmittel Zeitung.

Auch alle Anteile, die „die Jewtuschenkows und Sistema [...] an X+Bricks [hatten, seien] inzwischen abgestoßen“, berichtet chip.de. Diese Angaben, die im Firmengeflecht des Konzerns nicht ohne Weiteres nachzuvollziehen sind, als korrekt unterstellt, bedeutet das: Die russischen Investoren sind vollkommen raus. Der Deal, den sich X+Bricks mit SCP gesichert hat, kann also nur funktionieren, wenn das Immobilienunternehmen den Kaufpreis alleine aufbringen kann - und der ist nicht gerade niedrig.

Real: Zukunft der Handelskette wieder offen - Finanzierungsmöglichkeiten werden geprüft

Eine Milliarde Euro - das ist die Summe, mit der der geplante Deal um die 34 Real-Standorte bewertet wird. Wie X+Bricks diese Summe ohne russische Hilfe aufbringen will, ist fraglich. Bereits im Oktober letzten Jahres hieß es, „man prüfe derzeit strategische Optionen zur Finanzierung der Real-Akquisition“. Vorstand Sascha Wilhelm ist mittlerweile in größerem Rahmen an X+Bricks beteiligt, daneben ist der “FDP-Schatzmeister Harald Christ Inhaber einer goldenen Aktie, die den beiden im Falle eines Börsengangs 20 Prozent der daraus resultierenden Gewinne beschert“, so berichtet chip.de. Wie es mit den Real-Märkten weitergeht, ob sie verkauft, geschlossen oder doch weitergeführt werden, bleibt also bis auf Weiteres ungewiss.