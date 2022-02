Real-Zerschlagung: Kaufland sichert sich vier zusätzliche Filialen

Die Warenhauskette Real wird zerschlagen. Über 80 ehemalige Filialen werden von Kaufland übernommen (Symbolbild). © Oliver Berg/dpa

Vier weitere ehemalige Real-Filialen gehen an Kaufland. Der Supermarkt sicherte sich neue Standorte in drei Bundesländern.

Neckarsulm – Der Supermarkt Kaufland* hat sich im Zuge der Real*-Zerschlagung weitere vier Filialen der SB-Warenhauskette gesichert. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der von Kaufland übernommenen ehemaligen Real-Märkte auf über 80. Bei den neuen Filialen handelt es sich um Standorte in Nordrhein-Westfalen*, Bayern und Hessen.

24RHEIN* zeigt, welche ehemaligen Real-Filialen von Kaufland übernommen werden.

Kaufland hatte erst Anfang Februar einen neuen Antrag beim Bundeskartellamt zur Übernahme von 13 weiteren Real-Filialen gestellt. Die Freigabe wurde am 15. Februar erteilt. Allerdings gehört nur der Real in Memmingen zu den 13 Standorten des letzten Antrags. Kaufland könnte daher in Zukunft auch noch bei weiteren Filialen zuschlagen. (bs) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA