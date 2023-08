Fahrer ärgert sich über Werkstatt-Rechnung für E-Auto: „Das ist kein Rennwagen“

Ein YouTuber ist mit seinem elektrischen Kleinwagen Renault Zoe eigentlich zufrieden. Aufgrund von horrenden Inspektionskosten platzt ihm aber der Kragen.

Stuttgart/Marburg - Laut einem Allianz-Experten liegen E-Auto-Reparaturen im Durchschnitt rund 40 Prozent über denen von Verbrennern. Der Hauptgrund dabei ist die Batterie, die vom ADAC auch als häufigste Fehlerquelle identifiziert wurde und deren Reparatur oder gar Austausch schnell ins Geld gehen kann. Eine Familie sollte für eine neue Batterie mehr zahlen, wie zuvor für das gebrauchte E-Auto. Die Devise dabei ist, wie eigentlich bei allen Produkten: je teurer das Fahrzeug, desto kostspieliger die Batterie. Bei Premiummodellen von Mercedes, Porsche oder Tesla kann ein Akkutausch deshalb teuer werden.

Dass er für die Inspektion seines Renault Zoe, einem elektrischen Kleinwagen, derart hohe Summen ausgeben soll, „schockierte“ YouTuber Efieber jedoch, wie er in einem aktuellen Video berichtet. „Ich weiß nicht, was ich davon halten soll Leute“, sagt er. „Das ist kein Porsche, das ist kein Rennwagen, das ist eine Renault Zoe.“ Die Summe für die zweite Inspektion seines erst zwei Jahre alten E-Autos beläuft sich laut Rechnung auf insgesamt knapp 1.000 Euro.

E-Auto von Renault: Reichweite überzeugt, Peripherie enttäuscht – „bin mittlerweile so am Kotzen“

Weil E-Autos bei der Reparatur wie angesprochen teurer sind, als Fahrzeuge mit klassischem Antrieb, ist es von Vorteil, wenn man das Auto nicht so oft reparieren muss. Ein Tesla-Fahrer gab nach eigenen Angaben in zwei Jahren lediglich 19 Euro aus, da er weder in die Werkstatt noch zur Inspektion musste. So viel Glück haben aber nur die wenigsten Autofahrer. Efieber erklärt in seinem Video, dass er von dem Renault Zoe an sich eigentlich durchaus überzeugt ist. „Wir haben im Winter eine realistische Reichweite von 250 Kilometern, im Sommer von 400 Kilometern“, sagt er. „Das ist für einen Kleinwagen spitze.“

Modell Zoe Hersteller Renault Einführung 2012 Klasse Kleinwagen Karosserie Fünftüriger Kompaktwagen Antrieb Elektromotor Reichweite je nach Modell bis zu ca. 395 km (nach WLTP) Höchstgeschwindigkeit je nach Modell bis zu ca. 140 km/h Preis ab 36.840 Euro

Das große „aber“ kommt dann allerdings auf direktem Wege. „Ihr wisst, da gibt es zum einen das Auto und zum anderen die große Peripherie drumherum.“ Zu dieser würde eben der Service, die Inspektion oder auch die Werkstatt zählen. „Und da bin ich mittlerweile so am Kotzen, das geht nicht mehr“, macht er seinen Unmut deutlich. Die Inspektion sei bei dem E-Auto alle 12 Monate oder alle 30.000 Kilometer fällig. Inzwischen sei die Garantie von 24 Monaten, die Renault gewährt, aber abgelaufen.

Renault: Zoe-Fahrer ärgert sich über fehlende Inspektions-Checkliste und Kostenvoranschlag

Kurz vor dem Ablauf der Garantie für das kleine E-Auto von Renault habe er in Marburg den Service aufgesucht und gebeten, aufgrund von Problemen mit der Rückfahrkamera einen finalen Check-up zu machen und zu schauen, was noch in die Garantie fallen könnte. Eigentlich hatte er den Werkstatt-Mitarbeitern gesagt, dass der Garantiecheck Vorrang habe und eine Inspektion, die erst in einigen Monaten fällig wäre, eine Bonusarbeit sei. Als er die Zoe dann wieder abholen wollte, wurde Efieber ein dreiseitiges Dokument in die Hand gedruckt, das er auch in seinem Video zeigt.

Wie sich herausstellte, hat die Renault-Werkstatt offenbar statt des Garantie-Checks nur eine Inspektion durchgeführt. „Ich soll jetzt 205 Euro zahlen für die Inspektion“, ärgert sich der YouTuber. Das war allerdings noch nicht alles, da neben einem weiteren Dokument zur Inspektion noch ein Kostenvoranschlagszettel angehängt war. „Wo ist bitte die Checkliste der Inspektion“, fragt Efieber in seinem Video direkt an Renault gewandt. „Ich möchte wissen, was gemacht wurde.“ Der Kostenvorschlag über 761,17 Euro war laut Dokument für die hintere Bremsanlage. „Passt auf, wenn ihr eine Zoe kauft, oder überhaupt einen Renault, dass ihr euch nicht über den Tisch ziehen lasst.“