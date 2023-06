„Einfach Diebstahl“: Darf ich Produkte im Supermarkt in die eigene Tasche legen?

Von: Kilian Bäuml

Einige Personen benutzen beim Einkaufen am liebsten die eigene Tasche, doch ist das überhaupt erlaubt? Die Reddit-Nutzer diskutieren.

München – Oft geht man wegen einer speziellen Sache los, findet dann aber im Supermarkt noch eine ganze Schar anderer Dinge, die man kaufen möchte. Solche Situationen kennen die meisten Menschen, die Einkaufen gehen. Doch was tun, wenn man bewusst auf einen Wagen verzichtet hat, weil man ja sowieso nur eine Kleinigkeit besorgen möchte und schließlich die Einkäufe doch zu viel werden, um sie in den Händen zu tragen? Darf man die Waren im Supermarkt in die eigene Tasche packen? Eine Frage, die auch die Reddit-Community beschäftigt.

Dürfen Produkte beim Einkaufen im Supermarkt in die eigene Tasche?

Unter einem Beitrag mit der Frage „Darf man im Supermarkt seine Einkäufe in eine eigene Tasche/Rucksack packen, bis man diese an der Kasse aufs Band legt?“ sammeln sich Kommentare, ein Nutzer vertritt eine deutliche Meinung: „Also sich Sachen in den Rucksack zu stecken ist einfach Diebstahl, die Artikel gehören einem ja noch nicht“, schreibt ein Nutzer.

Die meisten anderen Kommentare sehen das weniger streng. „Kurz gesagt: nein. Lang: wo kein Kläger, da kein Richter“, heißt es in einem Kommentar. Andere Reddit-Nutzer haben ihre eigenen Angewohnheiten zum Einkaufen mit eigener Tasche. „Ich mach das tatsächlich nur bei einem kleineren Supermarkt, wo mich die meisten Angestellten kennen. Ansonsten fühle ich mich eher... Merkwürdig? Und hab auch keine Lust, die Angestellten in eine blöde Situation zu bringen.“

Reddit diskutiert über das Benutzen der eigenen Tasche beim Einkaufen im Supermarkt

Einige Mitarbeiter bekommen beim Abkassieren offenbar wirklich ein mulmiges Gefühl – zumindest einem anderen Kommentar zufolge. „Ich habe mal während dem Studium an der Kasse gearbeitet. Ob es verboten ist, kann ich dir nicht sagen, aber es ist sehr uncool, die Waren in die eigene Tasche zu packen. Die Angestellten im Laden haben kein Recht dazu in deine Tasche zu schauen und so besteht immer die Gefahr, dass du einfach nicht alle Waren aufs Band legst.“

Doch die eigene Tasche beim Einkaufen zu benutzen, hat für viele Kunden auch praktische Gründe. „Ich mache das fast immer und warte jedes Mal drauf, dass mich jemand anspricht. Ist aber noch nie passiert.“ Ein anderer Nutzer geht weiter und schreibt „Wenn ein Supermarkt da wirklich mal ernsthaft Stress machen würde, würde das definitiv zur Folge haben, dass ich dort nie wieder hingehen würde. Es ist, also denke ich, im Interesse der Läden das zu dulden.“

Beim Einkaufen im Supermarkt die eigene Tasche benutzen – eine rechtliche Grauzone

Andere Kommentare beschäftigen sich damit, dass es in vielen Supermärkten keine klassischen Einkaufkörbe mehr gibt und ein Wagen häufig zu groß ist. In einem anderen Kommentar heißt es, dass sich die Diskussion sowieso bald erledigt haben wird, „wenn immer mehr unbemannte Läden mit Selbstkassiererkassen aufschlagen werden, wo eh niemand da ist den es interessiert wie du etwas transportierst, solange du die Ware bezahlst. Da wird dann halt wieder elektronisch gesichert oder so.“

Doch wie sieht es rechtlich aus, wenn man im Supermarkt die Einkäufe in eine eigene Tasche packt? Der Versicherungskonzern Ergo schreibt dazu auf seiner Website, dass es sich um eine Grauzone handelt. In vielen Märkten wird die Verwendung von Stoffbeuteln und eigenen Einkaufstaschen geduldet. Die Supermarkt-Angestellten haben übrigens kein Recht, die Taschen zu kontrollieren – das darf nur die Polizei.

Ob man mit eigener Tasche einkaufen gehen kann, ist nicht die einzige Frage, die Kunden beschäftigt.