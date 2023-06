Droht Rentnern der Führerschein-TÜV? Widerstand regt sich – „Jüngere sind die gefährlicheren Autofahrer“

Das Problem ist doch in Deutschland, das solche Änderungen immer bedeuten : "es wird für den Bürger teuer " .

Der Führerschein ist teuer, Pflichtstunden sind teuer etc.

Mein Führerschein ist unbefristet und ohne Auflagen (ausser Brille) .

Die erste aktuelle Unverschämtheit ist der laufende Umtausch in die Kartenführerscheine : extrem teuer, weil Bundesländer mit Fantasiegebühren den festgelegten Preis in die Höhe schrauben. Bürgerfreundlichkeit sieht anders aus.

Egal was die beschließen, für uns Bürger wird es teuer.

In meinen Augen Betrug.