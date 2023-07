Toilette wie oft reinigen? Das empfehlen Hygiene-Experten, um nicht krank zu werden

Von: Christina Denk

Teilen

Auf Toiletten können sich Keime und Schmutz sammeln. Experten empfehlen sehr regelmäßiges Putzen. Doch auch die falsche Reinigung kann krank machen.

Kassel – Das Bad und im Speziellen die Toilette zu putzen, dürfte bei den meisten Menschen zu den weniger beliebten Aufgaben zählen. Dabei raten Experten zu beinahe täglicher Reinigung. Regelmäßigkeit lohne sich – sonst könnten Infektionskrankheiten drohen. Was empfehlen die Experten konkret und wie soll geputzt werden?

Toilette reinigen: Wie oft sollte laut Experten geputzt werden?

Um eine Grundsauberkeit zu erreichen, sollte die Toilette mindestens einmal die Woche geputzt werden. Experten raten sogar zu täglicher Reinigung – vor allem in Haushalten mit mehr als einer Person. „Am besten ist es, die Toilette jeden oder wenigstens jeden zweiten Tag zu reinigen“, so Dirk Reker von der Landesinnung Bremen und Nord-West-Niedersachsen des Gebäudereiniger-Handwerks vor einiger Zeit gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Mit etwas Übung dauere die Reinigung nicht mehr als eine Minute. Er empfiehlt:

Reinigungsmittel in das WC-Becken geben Ein bisschen wirken lassen Mit der Toilettenbürste durch das Becken gehen Nachspülen Mit einem Lappen Brille und Rand abwischen

Laut Reker kommt es bei der Reinigung nicht auf besonders starke Mittel an, sondern die Regelmäßigkeit des Putzens. „Wenn Sie den frischen Schmutz gleich entfernen, bevor er eingetrocknet ist, sparen Sie Zeit“, empfiehlt die Verbraucherzentrale NRW.

Toilette reinigen: Was passiert, wenn man zu selten putzt?

Wird das stille Örtchen zu selten geputzt, bleiben Keime und Schmutz an der Toilette. Wie infektionsschutz.de informiert, können Krankheitserreger so über eine Schmierinfektion an die Hände geraten und weitergegeben werden. So landen sie anschließend beispielsweise im Mund oder Verdauungstrakt und können Infektionskrankheiten auslösen. Entscheidend ist neben gründlichem Hände waschen daher auch das regelmäßige Reinigen der Toilette. Vor allem bei Kindern, die häufig längere Zeit im Bad verbringen, sei eine gründliche Reinigung ratsam.

Laut Experten sollte die Toilette am besten täglich gereinigt werden (Symbolbild). © Marcel Lorenz/Imago

Richtige Toiletten-Reinigung: Auch durch unvorsichtiges Putzen können Keime übertragen werden

Wie sollte die Toilette also geputzt werden? Weniger ist mehr, scheint das Motto. Laut Verbraucherzentrale reichen bei den Putzmitteln für die Toilettenreinigung Essigreiniger oder Zitronensäure. Sie können Kalkablagerungen und Urinstein ausreichend entfernen und schonen zudem die Umwelt. Eine Desinfektion sei bei normalen Verschmutzungen am WC nicht notwendig.

Empfehlungen für das Putzen der Toilette:

Klobrille und die Innenseite des Klodeckels : Reinigung mit einem Lappen (farblich kennzeichnen)

: Reinigung mit einem Lappen (farblich kennzeichnen) Restliche Keramik (u.a. Spülkasten) : Mit einem extra Tuch reinigen

: Mit einem extra Tuch reinigen Reinigung der Lappen: mindestens bei 60°C waschen; nach Gebrauch ordentlich trocknen

Abseits der Putzmittel teilen die Experten ein paar weitere Tipps, um durch Toiletten-Keime nicht krank zu werden. Für das Putzen der Toilette sollten zwei verschiedene Lappen verwendet werden (farblich kennzeichnen). Einer für die Brille und die Innenseite des Deckels und einer für den Rest der Keramik. So werden Keime und Schmutz beim Putzen nicht weiterverteilt. Besonders leicht vergessen wird laut Jens J. Wischmann von der Vereinigung der Deutschen Sanitärwirtschaft „der Spülrand oder der Spülknopf.“

Zehn Tipps, wie Ihre Toilette mit Hausmitteln wieder blitzblank wird Fotostrecke ansehen

Nicht übersehen werden sollte zudem die Unterseite des Toilettensitzes. „Hier lieber einmal mehr als zu wenig putzen“, empfiehlt der Experte. Beim einfachen Abwischen der Oberfläche kommt sie häufig zu kurz. Forschende machten zuletzt sichtbar, was beim Spülen bei offenem Klodeckel passiert. (chd)