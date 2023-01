Reisen 2023: Wann beim Buchen des Urlaubs am meisten Geld gespart werden kann

Von: Yannick Hanke

Seine Urlaubstage 2023 optimal nutzen und zugleich der Inflation ein Schnippchen schlagen? Das ist mit Frühbucherrabatten definitiv möglich. Der Überblick.

Berlin – Infolge des Ukraine-Kriegs sind viele Produkte deutlich teurer, als es vor der von Wladimir Putin ausgelösten Invasion der Fall gewesen ist. Die Inflation in Deutschland hat 2022 ein Rekord-Hoch erreicht, nicht selten muss der Euro zweimal umgedreht werden. Da ist es für Verbraucher doch gut zu wissen, dass zumindest beim Reisen im Jahr 2023 reichlich gespart werden kann.

Die Zauberwörter heißen in diesem Kontext Frühbucherrabatte und Last-Minute-Angebote.

Urlaub zum Schnäppchenpreis dank Frühbucherrabatten und Last-Minute-Angeboten auch 2023 möglich

Auch 2023 ist Urlaub zum Schnäppchen-Preis durchaus möglich. Denn diverse Frühbucher-Angebote locken mit Rabatten, mit denen sich reichlich Geld einsparen lässt. Der einzige Nachteil: Reisende legen sich hierbei langfristig fest, der gesamte Urlaub für 2023 muss bereits zum Jahresbeginn gebucht werden. Soll eine Reise aus persönlichen Gründen abgesagt werden, ist das nicht immer von Vorteil.

Wer ein Auge auf Frühbucherrabatte und Last-Minute-Angebote hat, kann auch 2023 beim Urlaub buchen einiges an Geld sparen. © Christian Charisius/dpa/Gottfried Czepluch/imago/Montage

Wem das zu heikel ist, der kann auch auf Frühbucher-Aktionen verzichten und dennoch sehr günstig vereisen. In diesem Fall kommen die Last-Minute-Angebote der Reiseanbieter ins Spiel. Doch gibt es auch hier einen Nachteil: Wer sich seinen Urlaub quasi auf den letzten Drücker bucht, der hat in der Regel keine große Auswahl mehr an Hotels zu erwarten.

Sparen beim Reisen 2023: Wann gibt es die günstigsten Rabatte im Urlaub?

Das kann pauschal nicht beantwortet werden. Schließlich haben die unterschiedlichen Reiseveranstalter auch unterschiedliche Fristen für ihre Frühbucher-Rabatte. Dementsprechend sollten Urlauber am besten mehrere Anbieter miteinander vergleichen. Natürlich können sich auch unterschiedliche Situationen im Urlaubsort ergeben. Faktoren wie eine Algenplage im Meer, Waldbrände, politische Unruhen, Epidemien oder Pandemien wie das Coronavirus können Einfluss auf den Urlaubspreis nehmen.

Deswegen ist es ratsam, sich frühzeitig über die politische Lage im und über entsprechende Reisewarnungen des Auswärtigen Amts fürs jeweilige Reiseziel zu informieren. Bei Frühbuchrabatten empfiehlt es sich zudem, auf Flex-Tarife zu setzen. Hiermit kann die Reise im äußersten Fall auf unbestimmte Zeit verschoben oder sogar kostengünstig abgesagt werden.

Diese Spar-Fristen sollten Sie fürs günstige Reisen im Frühjahr 2023 kennen

Wer noch im Januar oder Februar 2023 einen Winterurlaub in der Alpen-Region anstrebt, kann im Januar auf Last-Minute-Angebote zurückgreifen. Diese sind sowohl online auswählbar als auch im örtlichen Reisebüro verfügbar. In der Regel ziehen die Preise in der letzten Januar-Woche an und sinken erst Mitte Februar wieder ab.

Ein beliebtes Reiseziel im Frühjahr sind aber auch asiatische Länder wie Laos, Kambodscha, Thailand oder Vietnam. Schon jetzt empfiehlt es sich bei einer Reise in eine dieser fernöstlichen Urlaubsregionen nach Preisen sowie Hotels Ausschau zu halten. Wer seine Reise bereits zehn Wochen vor der Wunschreisezeit bucht, kann in der Regel viel Geld sparen.

Viel Sparen beim Urlaub über die Oster- oder Pfingstferien: So geht es

Wer einen Urlaub in den Osterferien anstrebt, kann bis Mitte Februar gut auf Bus und Bahn setzen. Bis zu diesem Zeitpunkt gibt es nämlich viele günstige Angebote. Danach, na klar, ziehen die Preise wieder kontinuierlich an. Bis spätestens Anfang März sollten Urlauber ihre Reise buchen, die im April in den Süden fliegen wollen. Dann kann am meisten gespart werden. Danach bleiben zum Sparen nur noch Last-Minute-Angebote über.

Selbiges gilt für beliebte Urlaubsorte in Deutschland wie die Ostsee- oder Nordseeküste. Bis spätestens 27. März 2023 sollte der gebucht haben, der über die Pfingstferien verreisen will. Denn vor diesem Termin gibt es die günstigsten Angebote, hätten Reisebüros übereinstimmend auf Nachfrage von Focus Online bestätigt.

Bis wann Sie ihren Sommerurlaub 2023 kostengünstig buchen können

Die Hochsaison für die meisten Länder beginnt im Sommer ab Ende Juni. Und sie endet wieder in der zweiten Septemberwoche. In beliebten Ferienregionen wie Spanien, Frankreich, Italien, Griechenland, der Türkei oder Ägypten muss in dieser Zeit mit höheren Preisen gerechnet werden. Folgendes empfiehlt sich in diesem Kontext:

Wollen Sie Anfang Juli verreisen, buchen Sie günstige Reisen bis Mitte Mai.

Wollen Sie Anfang August verreisen, buchen Sie günstige Reisen bis spätestens Anfang Juni.

Wollen Sie Anfang September verreisen, buchen Sie günstige Reisen bis spätestens Mitte Juli.

Generell günstiger ist es, wenn der Urlaub auf Mitte September oder Anfang Oktober gelegt wird. Dann können Reisewillige von den Preisen der Zwischen- und Nachsaison profitieren.

Urlaube in Australien oder in den USA mit eigenen Sparfristen

Wer einen Urlaub in Australien oder in den USA anstrebt, der sollte auf folgende Sparfristen achten:

Wollen Sie Anfang Juli verreisen, buchen Sie Ihre Reise bis Ende April.

Wollen Sie Anfang August verreisen, buchen Sie Ihre Reise bis spätestens Ende Mai.

Wollen Sie Anfang September verreisen, buchen Sie Ihre Reise bis spätestens Mitte Juni.

Welche Spar-Buchungsfristen für Reisen im Herbst und zu Weihnachten 2023 gelten

Ab Juni finden sich viele Frühbucherrabatte für diejenigen, die im Herbst verreisen wollen. Dabei gilt eine Sparfrist von gut acht Wochen für Reisen ab Oktober. Dementsprechend sollte die Reise spätestens Anfang August gebucht sein. Die Spar-Buchungsfrist für Reisen im November läuft wiederum Ende August aus.

Schon im September oder Oktober sollten die buchen, die an Weihnachten mit Bus oder Bahn verreisen möchten. Die günstigsten Angebote gibt es in der Regel sechs Wochen vor der geplanten Reise. Übrigens: Es empfiehlt sich auch das Abschließen einer Reiserücktrittsversicherung. Doch greift diese nur, wenn der krankheitsbedingte Ausfall bei der Buchung der Reise unvorhersehbar war.