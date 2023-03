Deutsche Bahn streicht weitere Möglichkeit, Fahrkarten zu kaufen – diese Alternativen haben Reisende

Der Verkauf von Bahntickets bei den Schaffnerinnen und Schaffnern im Zug ist bereits eingestellt. Nun schränkt die Deutsche Bahn einen Weg, an Fahrkarten zu kommen, weiter ein.

München – Die Deutsche Bahn bietet Reisenden eine Menge Möglichkeiten, Tickets zu erwerben. Unter anderem telefonisch, online, im Reisezentrum, via App oder am Automaten. Ab dem Frühjahr allerdings soll eine Möglichkeit zum Ticketkauf für Fernreise-Fahrkarten der Deutschen Bahn der Vergangenheit angehören.

Änderung beim DB-Ticketkauf ab Mai 2023 – eine Möglichkeit fällt weg, da sie kaum noch genutzt wird

Bisher konnten Bahn-Reisende ihre Zugtickets für den ICE-, IC- und EC-Verkehr bequem über das Telefon bestellen. Anschließend erhielten sie das Ticket per Post oder konnten es am Fahrkartenautomaten abholen. Ab Mai können nun die Reisenden ihre Tickets – bis auf wenige Ausnahmen – nicht mehr telefonisch über die Rufnummer (030) 2970 erwerben. Das bestätigt das Unternehmen am Dienstag auf eine Anfrage von Stern. Als Grund gibt das Unternehmen die geringe Nutzung des Angebots an. „Denn weniger als 0,5 Prozent der gesamten Ticketverkäufe im Fernverkehr werden heute noch über die Hotline getätigt“, teilt ein Sprecher der Bahn mit. 80 Prozent der Reisenden kaufen ihre Tickets inzwischen digital. Telefonisch, Online oder am Schalter – das 49-Euro-Ticket können Pendler und Reisende vor allem mit Vergünstigungen erwerben.

Deutsche Bahn: Ticketbuchung per Telefon gestrichen – Änderung ab Mai 2023 sorgt für Kritik

Kritik an der Entscheidung der Deutschen Bahn kommt vom Fahrgastverband Pro Bahn. „Hier wird die Möglichkeit der Ticketbuchung für eine Randgruppe der Fahrgäste abgeschafft“, sagt Bundesvorsitzende Detlef Neuß gegenüber dem Stern. Da er vermutet, dass die Gewinnoptimierung des Staatsunternehmens hinter der Entscheidung steht, schlägt Pro Bahn vor, den Ticketverkauf für den Fernverkehr aus der Aktiengesellschaft herauszulösen und ihn „volkswirtschaftlich im Sinne der Daseinsvorsorge (zu) betreiben“.

Das Beenden des telefonischen Ticket-Erwerbs ist die zweite Streichung eines Vertriebswegs. Bereits zu Beginn vergangenen Jahres stellte die Bahn den Verkauf von Fahrkarten bei den Schaffnerinnen und Schaffnern direkt im Zug ein. Die Begründung: zu geringe Nutzung durch Reisende. Diese können allerdings über die Bahn-App „DB Navigator“ oder die Webseite bis zu zehn Minuten nach Abfahrt des Zuges digital noch ein Ticket erwerben.

Es gibt allerdings eine Ausnahme bei der telefonischen Ticketbuchung, wie auf der Webseite der Deutschen Bahn zu erfahren ist: „Angebote, die digital noch nicht verfügbar sind, können Sie weiterhin telefonisch buchen. Dazu gehören zum Beispiel Tickets für Gruppen ab 6 Personen und bestimmte internationale Verbindungen“. Zudem verweist die Bahn daraufhin, dass die Mobilitätsservice-Zentrale unverändert für die Planung und Buchung barrierefreier Reisen zur Verfügung stehe.