Studie zeigt, wo Rentner ihren Ruhestand am längsten genießen können

Von: Dagmar Schlenz

Endlich in Rente – aber wie lange werde ich Ruhestand und Altersbezüge genießen können? Die Antwort auf diese Frage hängt sehr davon ab, wo man als Rentner lebt.

Hamburg – Wie lange habe ich eigentlich etwas von meiner Rente? Diese Frage stellt sich wohl jeder Rentner – und das nicht nur in Deutschland. Natürlich gibt es für Verbraucher auf diese Frage keine pauschale Antwort, denn wer weiß schon, wie alt er oder sie am Ende wird? Trotzdem ist anhand statistischer Daten ein weltweiter Vergleich der sogenannten Rentenbezugsdauern möglich, wie 24hamburg.de berichtet. Erfahren Sie, in welchem Land Rentner ihre Rente am längsten genießen können.

Welche Faktoren bestimmen die Bezugsdauer für Rentner?

Als Rentenbezugsdauer wird die Zeit zwischen dem Rentenbeginn und dem Rentenwegfall, meist durch den Tod des Bezugsberechtigten, bezeichnet. Neben dem Renteneinstiegsalter wird sie auch von der durchschnittlichen Lebenserwartung in einem Land beeinflusst. Kurz gesagt: je früher man in Rente gehen kann und je höher die Lebenserwartung ist, desto länger kann man seine Rente genießen.

In Deutschland liegt das Renteneintrittsalter bei 67 Jahren, doch einige Jahrgänge können auch schon mit 63 in den Ruhestand gehen. Und was ist mit der Lebenserwartung von Rentnern? Die liegt in Deutschland im Jahr 2022 bei 78,5 Jahren für Männer und 83,4 Jahren für Frauen. Das ist natürlich ein Durchschnittswert, und jeder Einzelne kann zum Beispiel durch Bewegung im Alter seine Gesundheit und damit seine Lebenserwartung positiv beeinflussen.

Rentner in Deutschland beziehen im Schnitt 20,2 Jahre Rente

Wie lange können Rentner in Deutschland denn nun ihre Altersbezüge genießen? Eine Übersicht der Bundeszentrale für politische Bildung zeigt eine Entwicklung der Rentenbezugsdauern seit 1995. Dabei haben sich die Zahlen seit Auswertungsbeginn auffällig verändert. Haben Rentner im Jahr 1995 durchschnittlich nur 15,8 Jahre Rente bezogen, waren es 2020 schon 20,2 Jahre.

Wie bei der Lebenserwartung gibt es auch bei der Rentenbezugsdauer einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Während Männer sich an Ruhestand und Altersbezügen im Jahr 2020 durchschnittlich 18,5 Jahre erfreuen konnten, haben Frauen mit 22 Jahren deutlich länger etwas von ihrer Rente. Letztere profitieren dann auch häufiger von der Witwenrente, die sich allerdings auch auf die eigene Rente auswirken kann.

Rentenbezugsdauer: Wo liegt Deutschland im internationalen Vergleich?

Mit ihrer durchschnittlichen Rentenbezugsdauer liegen deutsche Rentner im internationalen Vergleich lediglich im Mittelfeld. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (kurz OECD) wertet regelmäßig Daten zur weltweiten Rentensituation aus. In ihrer Studie „Pensions at a Glance“ aus dem Jahr 2021 wurden Daten aus insgesamt 51 Ländern zusammengetragen und verglichen.

Die OECD führt in ihrer Studie „Renten auf einen Blick“ die zu erwartenden Jahre im Ruhestand für Männer und Frauen getrennt auf. 2021 lag der von der OECD ermittelte Wert für Deutschland bei 20,1 Jahren für Männer und 23,1 Jahren für Frauen. Damit liegen die Männer über dem EU-Durchschnitt von 19,4 Jahren, die deutschen Frauen kommen etwas schlechter weg als der Schnitt von 24 Jahren. Das spiegelt sich auch in im Gesamtvergleich aller betrachteten Länder wider. Hier landen die deutschen Männer auf Platz 16, die Frauen auf Platz 30 von insgesamt 51.

Wo man seine Rente noch länger genießen kann als in Deutschland

Im internationalen Vergleich der OECD führen Griechenland, Spanien und Frankreich bei den Frauen die Liste der zu erwartenden Jahre im Ruhestand an. Spitzenreiter Griechenland liegt bei 28,4 Jahren – griechische Frauen können ihre Rente also mehr als 5 Jahre länger genießen als deutsche. Dafür gibt es in Deutschland viele finanzielle Absicherungen, zum Beispiel Zuschüsse für Rentner.

Bei den Männern bietet sich ein ähnliches Bild, hier führt allerdings Luxemburg mit durchschnittlich 24 zu erwartenden Jahren im Ruhestand die Liste an. Auf Platz zwei und drei folgen Frankreich und Griechenland. Das Schlusslicht der Studie bildet bei beiden Geschlechtern Indonesien. Hier können Frauen gerade einmal 13,2 Jahre ihren Ruhestand auskosten, Männer sogar nur 11,5 Jahre. Aber nicht nur bei der Rentenbezugsdauer, sondern auch bei Krankheitsbildern gibt es viele Unterschiede zwischen Männern und Frauen.