Repair-Shampoos im Test: Aufbauendes Ergebnis – diese Produkte sind „gut“

Von: Teresa Knoll

Teilen

Repair-Shampoos versprechen glattes, glänzendes Haar. Stiftung Warentest nimmt feste und flüssige Shampoos unter die Lupe. Das Ergebnis kann sich sehen lassen:

Stiftung Warentest testet 17 Repair-Shampoos (weitere Testberichte im Überblick).

Davon sind fünf feste Shampoos.

Insgesamt neun Produkte können im Test überzeugen.

In Heft 08/2023 für August testet Stiftung Warentest 17 Repair-Shampoos. Fünf davon sind fest, die anderen zwölf flüssig. Repair-Shampoos sollen trockenes Haar geschmeidig und kämmbar machen – diese Voraussetzung erfüllen vor allem die flüssigen Produkte. Die Bestnote erhält keines der Shampoos, aber immerhin neun sind „gut“. HEIDELBERG24 stellt die wichtigsten Ergebnisse vor:

Magazin Stiftung Warentest Hauptsitz Berlin Erstausgabe 1966

Stiftung Warentest testet Repair-Shampoos: Von günstig bis teuer

Im Test werden sowohl teure Luxus-Artikel als auch günstige Drogerie- und Discounterprodukte bewertet. Die Preisspanne reicht von 0,25 euro bis 12,80 Euro pro 100 Milliliter. Und wieder einmal zeigt sich: Der Preis sagt wenig bis gar nichts über die Qualität aus. Öko-Test hatte jüngst Duschgele unter die Lupe genommen – in einem Produkt wurde ein bedenklicher Schadstoff gefunden.

Günstige Eigenmarken von dm, Rossmann und Lidl liegen eher hinten, aber auch das teure Produkt von Paul Mitchell reiht sich auf den hinteren Plätzen ein. Bewertet wurden neben der Wirkung auch die Anwendung und die Verpackung der Shampoos. Insgesamt lässt sich sagen: Repair-Shampoos können zwar die Haare nicht dauerhaft reparieren, bei regelmäßiger Anwendung verbessert sich aber die Haarstruktur.

Das Testergebnis: Feste Shampoos weniger wirksam

Was macht ein gutes Repair-Shampoo? Es soll vor allem die Haare entwirren, gut kämmbar machen und ihm einen schönen Glanz verleihen. Das Pflegeprodukt soll sich wie eine Schutzschicht um das Haar legen. Die festen Shampoos bei Stiftung Warentest kommen ganz ohne Stoffe aus, die die Umwelt belasten – allerdings lassen sich die Haare nach dem Waschen damit auch weniger gut kämmen.

Zu viel erwarten sollten Menschen mit splissigen und kaputten Haaren von solchen Produkten dennoch nicht, so Professor Thomas Gassenmeier, der zur Technologie von Kosmetika und Waschmittel lehrt, gegenüber Stiftung Warentest. „Ein Shampoo kann geschädigte Haare nicht in einen Zustand wie neugewachsen bringen.“ Gegen Frizz im Haar hilft manchmal nur der Gang zum Frisör – was Sie sonst noch dagegen tun können.

Repair-Shampoos bei Stiftung Warentest: Die Gewinner und Verlierer

Keines der Produkte, weder fest noch flüssig, können auf ganzer Linie überzeugen. Doch drei der flüssigen und sechs der festen Repair-Shampoos schaffen es auf eine „gute“ Note. Das sind die besten:

Flüssig: Lavera Naturkosmetik Pflegeshampoo Expert Repair und Tiefenpflege

Nivea Reparatur & gezielte Pflege pH-Balance Shampoo

Fest: Foamie Festes Shampoo mit Hibiskus

Jean&Len Repair Festes Shampoo Kokos & Macadamia

Am schlechtesten bewertet, aber immerhin noch mit der Note „befriedigend“, werden in beiden Kategorien die Produkte bekannter Marken:

Flüssig: Isana Shampoo Intensiv Pflege von Rossmann

Fest: Nature Box Reparatur Festes Shampoo

Übrigens: Die Experten bei Stiftung Warentest finden auch schwer abbaubare Stoffe wie Silikone in den Produkten. Diese fließen jedoch nicht in die Bewertung mit ein, da die Auswirkung der Stoffe auf die Umwelt noch immer kaum abgeschätzt werden kann. Den vollständigen Repair-Shampoo-Testbericht von Stiftung Warentest gibt es kostenpflichtig hier. (resa)