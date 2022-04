Speisekarten-Revolution in Restaurants? Koch-Experten laufen Sturm gegen England-Modell

Von: Ines Baur

Speisekarte studieren mal ganz anders. Schnitzel mit Pommes, das macht 8,90 Euro und 950 Kalorien (Symbolbild). © Ute Grabowsky/photothek.net/imago

Zutaten, Allergene, Preis und dann noch Kalorienzählen. Berlin prüft, ob eine Kalorienangabe auf Speisekarten in Frage kommt. Da vergeht so manchem der Appetit.

Berlin/London - Seit April müssen in England Restaurant-Ketten mit mehr als 250 Mitarbeitern auf ihren Speisekarten, Websites und Lieferplattformen angeben, wie viele Kalorien die jeweiligen Mahlzeiten haben. Das gehört zu den Plänen der britischen Regierung gegen die Fettleibigkeit in der Bevölkerung vorzugehen, so die BBC. Kalorien auf Speisekarten im Kampf gegen Übergewicht - das könnte auch in Deutschland Thema werden.

„Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) prüft derzeit, ob eine verpflichtende Angabe der Kalorien in der Außer-Haus-Verpflegung möglich und sinnvoll ist», erläutert eine Sprecherin des Ministeriums mit Blick auf das britische Modell, berichtet Zeit.de. Allerdings müsse die rechtliche Umsetzbarkeit genauso untersucht werden, wie die praktischen Aspekte für Verbraucher und Unternehmen. Eine Bewertung könne daher momentan noch nicht erfolgen.

Gaststättenverband gegen Kalorienangaben auf Speisekarten

Während Berlin noch prüft, zeigen Gegner der Kalorien-Listen auf Speisekarten ihren Unmut. „Der Dehoga (Deutsche Hotel- und Gaststättenverband) spricht sich deutlich gegen die verpflichtende Angabe von Kalorien auf Speisekarten in heimischen Restaurants aus», sagt Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Der Verband weist sowohl auf gesundheitliche Aspekte als auch auf potenzielle Mehrarbeit in der Branche hin. „Die Angabe von Kalorien für jedes Gericht auf der Speisekarte geht an der Praxis vorbei, es gibt keine relevante Nachfrage“, erläuterte Hartges. Die Angabe von Energiewerten sei zudem kein geeignetes Mittel gegen Übergewicht in der Gesellschaft. Das alleinige Zählen von Kalorien ersetze keine ausgewogene gesunde Ernährung und Bewegung. In Deutschland sind rund zwei Drittel (67 Prozent) der Männer und gut die Hälfte (53 Prozent) der Frauen übergewichtig.

Speisekarten-Revolte: Nur auf Kalorien achten verdirbt den Geschmack

Kritik an der Speisekarten-Revolte kommt auch von Koch-Experten. Etwa Masterchef-Gewinner Sven-Hanson Britt: „Kinder werden in Restaurants, Hotels und Cafés aufwachsen, die nur auf die kleine Zahl unter einem Gericht achten“, twittert er. Die Wahl einer Speise würde dann nur noch wegen einer kleinen Zahl getroffen. „Die Liebe zum Geschmack, zu den Zutaten, zur Geschichte, zum Kochhandwerk oder zur Ernährung wird verloren gehen.“

Auch Star-Köchin Sarah Wiener sei mehr als nur skeptisch was das Kalorienzählen im Restaurant angeht, schreibt derstandard.de. Im Kampf gegen ungesunde Ernährung hauptsächlich auf Kalorien zu schauen, sei nicht richtig. Es gäbe durchaus gesunde Kalorienbomben, etwa Nüsse mit Vitaminen und Spurenelementen: „Die Menge macht‘s. Jeder, der schon einmal eine Handvoll Nüsse geknabbert hat, weiß, davon wird man ziemlich schnell und nachhaltig satt. Ausgewogenheit ist also ein weiteres Schlüsselwort“, so die 59-Jährige.