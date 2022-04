Rewe: Öl und Mehl im Angebot - Leere Regale und abstruse Szenen - „Rentner mit 20 Kilo Mehl im Wagen“

Von: Jennifer Battaglia

Rewe bietet ab heute deutschlandweit beim Pflanzenöl und Weizenmehl Angebote an. Nutzer sozialer Medien zeigen sich erstaunt. Wir haben uns in einem Markt vor Ort umgesehen.

Peiting - Wegen des Ukraine-Konfliktes kommt es derzeit vermehrt zu Lieferengpässen bei Pflanzenöl und Weizenmehl - leere Regale in Supermärkten und Discountern sind die Folge. Aldi, Lidl, Edeka und Co. haben zum Teil bereits den Verkauf bestimmter Lebensmittel rationiert, da Menschen wie zu Beginn der Corona-Krise ein verändertes Kaufverhalten an den Tag legen. Es wird wieder gehamstert. Umso erstaunlicher erscheint das aktuelle Angebot von Rewe: Seit Montag (21.3.) gibt es Öl und Mehl im Angebot.

Rewe: Nutzer sozialer Medien über Angebote erstaunt

In seinem Prospekt von dieser Woche bietet der Supermarkt das Keimöl (aus Maiskörnern) von Mazola und das Weizenmehl Type 405 der Marke Rosenmehl zu reduzierten Preisen an. Das Angebot gilt deutschlandweit. Auch Lidl hatte mit einem ähnlichen Angebot überrascht.

Bereits am Wochenende wurde der Rewe-Prospekt mehrfach in den sozialen Medien geteilt und kommentiert. Ein Twitter-User schrieb beispielsweise am Sonntag: „Rewe will‘s aber wissen... Ab morgen Mehl und Öl im Sonderangebot“. Montagvormittag schilderte ein anderer Nutzer seine Erfahrungen in einer Rewe-Filiale - offensichtlich hatte der ein oder andere Kunde das Angebot als Aufforderung zum Hamstern verstanden:

Rewe: Im Supermarkt vor Ort zwar leere Regale - aber viele Alternativen

Wir haben uns direkt in einem Markt umgesehen und trafen dort nicht sehr überraschend auf leere Regale - das sowohl beim beworbenen Keimöl als auch beim im Prospekt aufgeführten Weizenmehl. Ausverkauft war außerdem das Rapsöl, auch hier gab es keine Flaschen mehr.

Kunden müssen aber nicht grundsätzlich auf Pflanzenöl verzichten. Nach wie vor gibt es eine breite Auswahl an verschiedenen Olivenöl-Produkten. Hier sollte es auch in naher Zukunft zu keinen Engpässen kommen, denn Olivenöl wird nicht wie Sonnenblumenöl zu großen Teilen aus der Ukraine bezogen.

Rewe: Es gibt noch Sonnenblumen- und Rapsöl - nur an anderer Stelle im Markt

Wer als Kunde dennoch unbedingt auf Sonnenblumen- oder Rapsöl angewiesen ist, der bekommt vielleicht auch noch im jeweiligen Rewe eines - nur an anderer Stelle und zu etwas teureren Preisen als bei herkömmlichen Produkten. Wir haben im Bio-Regal des besuchten Markes noch ausreichend Flaschen beider Öl-Sorten gefunden. Und auch beim Weizenmehl war ausschließlich die Mehlsorte 405 ausverkauft. Andere Sorten, wie zum Beispiel das 550 gab es ebenfalls noch zu kaufen.

Warum Rewe das Angebot gerade für diese Woche geschaltet hat, ist bisher unklar. Die Antwort auf die Anfrage von tz.de steht noch aus. Es könnte aber damit zusammenhängen, dass Prospekte meist nicht kurzfristig, sondern über mehrere Wochen im Voraus gedruckt werden. (jb)