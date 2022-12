Gegen die Papierflut: Rewe bietet Spar-Assistenten für Instagram-Nutzer an

Von: Anna Lorenz

Teilen

Die Werbung bei Supermarkt Rewe wird zunehmend digitalisiert. Nach dem heuer verkündeten Aus für gedruckte Prospekte stellt das Unternehmen nun einen weiteren Online-Dienst zur Verfügung.

Köln – Bereits im Juli dieses Jahres teilte Supermarkt Rewe mit, dass künftig auf gedruckte Werbeanzeiger verzichtet wird. Ab 1. Juli 2023 will das Unternehmen die Handzettel nicht mehr produzieren, informiert schon jetzt Kunden via WhatsApp über aktuelle Angebote. Nun bietet der Lebensmittelhändler für Nutzer der Social-Media-Plattform Instagram einen weiteren Dienst an, mit dem Kunden von Coupons und Reduzierungen profitieren sollen.

Rewe streicht Werbung in Papierform: Neuer Dienst auf Instagram abrufbar

Die Flut an Prospekten, die teilweise ungelesen in der Papiertonne landen, ist bekanntermaßen beachtlich. Der Verzicht auf gedruckte Flyer und Reklamehefte erscheint daher nicht nur kostengünstiger, sondern auch nachhaltiger. Wenn man die kürzlich ausgesprochenen Bedenken der Papierindustrie miteinbezieht, kann zudem angenommen werden, dass das Einsparen letztlich unnötig erscheinender Druckwerke auch in der aktuellen Wirtschaftslage ratsam ist.

Insofern schafft Rewe mit dem Dienst, den der Supermarkt nun auf Instagram zur Verfügung stellt, einigen Anreiz für Kunden. Der Spar-Assistent informiert nämlich nicht nur über aktuelle Angebote, sondern beinhaltet auch Coupons und weiteren Service. Gemeinsam mit allgemeingültigen Spartipps könnte der Dienst eine gute Ergänzung für kostenbewusste Verbraucher sein.

Spar-Assistent bei Rewe: So informiert Sie der Dienst via Instagram

Wer den Spar-Assistenten von Rewe nutzen möchte, muss auf dem Instagram-Profil des Supermarktes lediglich auf das Feld „Nachricht senden“ klicken. Dort ist dann der „Spar-Assistent“ auswählbar. Dieser führt in Form eines Chatbots im Folgenden selbstständig durch das Menü. Neben dem Verweis auf exklusive Vorteile in der Rewe-App erscheint nach Interaktion die Nachricht „Klicke unten auf ‚Nachrichten erhalten‘ und ich sende dir wöchentlich die besten Rabatte direkt hier auf Instagram“.