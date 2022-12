„Einfach nur Wahnsinn“: Armutsbetroffene zeigt Rewe-Bon für drei einfache Artikel

Was denkt ihr euch eigentlich?! Ich arbeite in der Landwirtschaft und uns werden seit Jahren immer mehr Kosten und Aufwand übergestülpt! Meist im Bereich Umwelt und Tierschutz. Die Menschen wollen das doch so, also muss das auch bezahlt werden!

Diese Preise gelten auch in anderen Geschäften. Bitte, es ist das billigste. Aber was passiert sonst noch im neuen Jahr?

Wenn Supermärkte im Internet schreiben: Dass es mehr leere Regale geben wird. Wieso den? Weil Unternehmen die Preise bereits sehr hoch regulieren!

Aber zum Jahreswechsel wird es besser!

Auch diejenigen, die einen existenzsichernden Lohn haben, sind willkommen! - Sie bekommen mehr [ca. 50€+] ab Januar? Also wird es gut sein? Wahrscheinlich zum Überleben, ja!? - Aber für etwas anderes, müssen wir Prepaid-Flaschen sammeln oder für ein paar Kleingeld die Tür bei der Bank öffnen?!

Noch eine Frage? Ist es sinnvoll, Kommentare zu schreiben?

-Wann wird von denen entschieden, die nicht genau wissen, wie viel Brot und Milch kosten?

Gerade! - Seit wann hat er den Vorschlag eingereicht? Dann hat er zugestimmt? Also in diesen Monaten schon!-? Wie stark haben sich die Preise verändert?

Ja, es ist eine sehr schwierige Zeit. Ich kann mich nicht einmal an so harte Zeiten erinnern.? Aber müssen Sie sich die Menschen unten ansehen, die es am meisten spüren?

Ich denke mehr muss man nicht schreiben.........