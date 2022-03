Rewe testet neues Supermarkt-Konzept in Bayern: Kassiererlose Mini-Filiale als Zukunftsmodell?

Von: Ines Baur

Rewe bei Nacht - das Unternehmen prüft, ob es sich in ländlichen Gebieten rentiert, einen Einkauf rund um die Uhr zu ermöglichen. © Steinach / imago

An sieben Tagen die Woche, 24 Stunden einkaufen. Das können Kundinnen und Kunden in Metropolen wie New York, Rio oder London. Und jetzt auch in einer kleinen Gemeinde in Bayern.

Pettsatdt - Rewe hat einen Test gestartet. Es handelt es sich um einen „Walk-In Store“ in Minigröße namens „Josefs Nahkauf Box.“ Hier können Kundinnen und Kunden auf 39 Quadratmetern rund um die Uhr sowohl bargeld- als auch kassiererlos einkaufen. Mit dem Konzept eines automatisierten Einkaufskiosks wolle sich der Händler verstärkt als innovativer Nahversorger im ländlichen Gebieten positionieren, so die Lebensmittel Zeitung.

Rewe will Nahversorgung im ländlichen Raum verbessern - Supermarkt-Test in Bayern

„Wir möchten mit diesem Test einen Beitrag dazu leisten, um Antworten auf die Frage nach einer zukunftsgerichteten Nahversorgung in den zentrumsfernen Orten ländlicher Räume und dörflichen Siedlungsgebieten zu finden“, erklärt Rewe-Bereichsvorstand Peter Maly gegenüber dem Blatt. Allein in Deutschland gäbe es rund 8000 unterversorgte Siedlungsgebiete, in denen die Menschen für den täglichen Lebensmitteleinkauf sehr weite Strecken zurücklegen müssen.

Rewe-Test: Kein Alkohol im automatisierten Verkaufskiosk in Bayern

Der Mini-Markt in Pettstadt nahe Bamberg bietet ein Sortiment aus rund 700 Artikeln an. Der Fokus liegt auf Bio-Lebensmitteln, Regional-Produkten sowie Rewe-Eigenmarken. In dem Mini-Markt bekommt die Kundschaft frisches Obst und Gemüse, ein Trockensortiment, Molkerei- und Tiefkühlprodukte, Drogerieartikel und Zigaretten. Bei der Getränkeauswahl findet man ausschließlich Alkoholfreies. Alkoholische Getränke gibt es in der „Nahkauf Box“ nicht, wie die Lebensmittel Zeitung berichtet.

Durch das Einlesen einer Bankkarte kann man die Filiale betreten. Bezahlen funktioniert ebenfalls ausschließlich bargeldlos am Self-Checkout mit EC- oder Kreditkarte. Box-Betreiber sind die Nahkauf-Kaufleute Josef Stier und Thomas Scheuring. Ob weitere Mini-Filialen an anderen Standorten geplant sind, ist nicht zunächst bekannt. Das wird wahrscheinlich davon abhängen, wie die Kundschaft den 24/7-Mini-Markt in Pettstadt annimmt.