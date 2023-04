„50 Euro Bier“: Was bedeutet die komische Anzeige am Rewe-Pfandautomaten?

Von: Armin T. Linder

Inflation? Ein Gewinnspiel? Oder was will einem der Rewe-Pfandautomat sonst sagen? Die Anzeige „50 Euro Bier“ könnte Verwirrung stiften.

München - So mancher, der dieser Tage eine leere Bierflasche in einen Rewe-Pfandautomaten schiebt, dürfte ins Stutzen kommen. Denn der Bildschirm quittiert die erfolgreiche Annahme mit einer kryptischen Reaktion: „50 Euro Bier“ ist dort zu lesen, dann im Klammern noch ein „Old Design“. Hä, „50 Euro Bier“? Unsere Redaktion hat dies in München beobachtet - wie verbreitet die Anzeige und das Automatenmodell ist, bleibt unklar.

Was bedeutet bitte „50 Euro Bier“? Da hat nicht etwa die Inflation - oder eine überambitionierte Craft-Bier-Brauerei - knallhart zugeschlagen und den Preis auf 50 Euro steigen lassen. Dann müsste es korrekt ohnehin „50-Euro-Bier“ mit Bindestrichen heißen. Und es ist auch kein geheimes Pfand-Gewinnspiel von Rewe, bei dem man für die richtige Bierflasche 50 Euro kassiert (Ähnliches gibt es ja bei einem bekannten Milchprodukt).

Rewe-Pfandautomat zeigt Flaschengröße - und den Fachbegriff für die Form

Was wirklich hinter dem „50 Euro Bier“ steckt, erfährt ziemlich schnell, wer noch andere Gebinde in den Automaten nachschiebt. Bei einer Plastik-Limo-Flasche steht dann „Einweg“ auf dem Bildschirm, bei einer leeren alkoholfreien Corona-Bierflasche beginnt die Anzeige mit „33,5“, bei einer kleineren Bierflasche steht „33 Beck‘s/ Jever org.“ geschrieben.

Heißt: Die Zahl am Anfang steht für das Fassungsvermögen der Flasche, angegeben in der für Verbraucher etwas ungewohnten Maßeinheit Zentiliter, 50 also bei einer Halbliterflasche. Mit „Euro“ ist dann auch nicht die Währung gemeint, sondern die Form. Es handelt sich um den Fachbegriff für diese Art von Flasche, in der beispielsweise Augustiner oder Tegernseer abgefüllt wird. Und die offenbar wieder verbreiteter ist. So schrieb getraenke-news.de etwa 2021: „Heute gilt die Euro-Flasche als retro-chic – viele Brauereien führen das angestammte Gebinde wieder ein, weil ein Helles eben nicht zur Longneck-Flasche passt.“

Getränkewelt kennt viele Fachbegriffe für Flaschenform - auch „Longneck“

Longneck-Flasche? Auch die ist Verbrauchern ein Begriff, wenn es schon der Name nicht ist. In solchen „Langhals“-Flaschen werden etwa Paulaner-Spezi, aber auch viele Biersorten abgefüllt. Es gibt sie auch in 33-Zentiliter-Größe - wie auch die bauchige „Euro-Flasche“ in einer 25-Zentiliter-Größe existiert. Die Getränkewelt kennt - das verrät ein Eintauchen in entsprechende Branchenportale - noch weitere Fachbegriffe bis hin zur „Kropfhalsflasche“, mit denen man auf Partys punkten kann. Aber eigentlich reicht es ja schon, wenn der Pfandautomat Verwirrung stiftet. Eine Menge „Euro-Bierflaschen“ müsste man sammeln, um auf den Betrag zu kommen, den ein Pfand-Paar nach einem Jahr des Anstauens beisammen hatte. (lin)