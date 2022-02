Bargeld-Zahlung im Supermarkt: In diesen Fällen können Kassierer Ihr Kleingeld ablehnen

Von: Lukas Einkammerer

Auch wenn das Bezahlen mit Kreditkarte und Handy immer beliebter wird, vertrauen viele Einkäufer nach wie vor auf Bargeld. Dabei gibt es ein paar Regeln, die es als Kunde zu beachten gilt. © IMAGO/Manfred Segerer

Wer beim Einkaufen gerne bar bezahlt, sollte ein paar Regeln beachten. Denn in bestimmten Fällen können Kassierer die Zahlung ablehnen.

München - Seit dem Beginn der Corona-Pandemie hat das bargeldlose Bezahlen einen großen Aufschwung erlebt. In Deutschland zahlen vielen Kunden ihren Einkauf aber nach wie vor gerne mit Scheinen und Münzen. Schließlich hat das ja auch einige Vorteile, wie zum Beispiel einen besseren Überblick über die eigenen Ausgaben. So praktisch Bargeld auch sein mag, bestehen ein paar grundsätzliche Regeln, an die sich Kunden halten müssen - einige dieser Maßgaben sind weithin unbekannt.

Bargeldzahlung bei Rewe, Kaufland und Co.: Diese Regeln gelten beim Einkauf

Wie das Verbraucherportal Baden-Württemberg informiert, gilt vor allem eine Faustregel: „Größere Beträge sollten an der Supermarktkasse nicht nur mit Kleingeld bezahlt werden.“ Grundsätzlich sollten nicht mehr als 50 Münzen über den Tresen wandern - sonst können Kassierer die Barzahlung nämlich ablehnen. Das Zählen des Kleingeldes kann schließlich einige Zeit in Anspruch nehmen. Für Einkäufer gilt also: Lieber einmal mehr mit der Karte bezahlen, als sich beim Kassierer unbeliebt zu machen.

Bargeldzahlung bei Rewe, Kaufland und Co.: Münzautomaten in Supermärkten

Wer große Mengen an Münzen mit sich trägt, kann diese aber auch weiterhin beim Supermarkt loswerden. Denn wie chip.de berichtet, sollen sich in vielen Filialen der Einzelhandels-Giganten Kaufland, Rewe und Edeka in nächster Zeit praktische Münzautomaten finden. Dort sollen Kunden lästiges Kleingeld gegen eine Gebühr für einen Einkaufsgutschein eintauschen können. (le)