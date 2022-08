Rewe-Kunde wiegt Puten-Gulasch und wird von Waage überrascht - Supermarkt hat Erklärung parat

Ein Kunde wog das Fleisch, das er bei REWE gekauft hatte - und war von dem Ergebnis überrascht. Doch der Supermarkt hat eine Erklärung parat. © @Dieter_Rauscher / Twitter

Ein Rewe-Kunde wiegt sein gekauftes Fleisch nach und ist überrascht. 26 Gramm zu wenig stehen auf der Waage. Das ist zwar ärgerlich, aber unter Umständen erlaubt.

Köln - Ist auch wirklich drin, was draufsteht? Ein Rewe-Kunde wollte es genau wissen und wog die gerade gekaufte Packung Fleisch nach. Das Ergebnis überraschte, denn es standen 26 Gramm zu wenig auf der Waage. Mogelpackung oder erlaubte Abweichung? Der Supermarkt-Riese meldete sich auf Twitter prompt selbst mit einer Erklärung zu Wort.

Rewe-Kunde wiegt Putenfleisch und ist von Ergebnis auf der Waage überrascht

Ein Kunde kaufte bei Rewe eine 500-Gramm-Packung Puten-Gulasch und legte das Fleisch im Anschluss auf die Waage. Die ernüchternde Bilanz: 474 Gramm. Damit fehlten etwa 26 Gramm oder etwa fünf Prozent der versprochenen Menge. „Ah ja, sehr spannend“, kommentierte der Kunde seine Erkenntnisse ironisch auf Twitter. Kurz darauf versuchte er sich selbst an einer möglichen Erklärung: „Ich tippe mal auf irgendwas mit Wasser“, so der Twitter-Nutzer. „Putenfleisch wurde vor dem Verpacken in Wasser eingelegt, wird dadurch schwerer. Mit der Zeit verdunstet ein Wasseranteil irgendwie, daher kommt weniger an“.

Mogelpackung oder nicht? Rewe reagiert und erklärt die Differenz

Rewe meldete sich bald selbst zu Wort und griff tatsächlich den Erklärungsvorschlag des Kunden auf. „[...] ein Teil der Flüssigkeit im Fleisch kann sich über die Zeit in der Saugeinlage in der Verpackung sammeln“, erklärte ein Social-Media-Mitrbeiter des Supermarkts. Aus diesem Grund könne es zu geringen Differenzen beim Gewicht kommen. „Wir bitten dafür um Verständnis“, so die Nachricht weiter. Im vom Kunden auf Twitter geteilten Bild ist in der Tat ersichtlich, dass er die Saugeinlage nicht mitgewogen hatte.

Der Kunde zeigte sich von dem Erklärungsversuch allerdings nicht beeindruckt. „Das dachte ich auch zuerst“, schrieb er auf die Antwort von Rewe. „Das Gesamtgewicht im originalverpackten Zustand waren 492 Gramm, also inklusive dem Plastik“, berichtete er weiter. Sogar inklusive der Verpackung würden acht Gramm fehlen. Doch wie sieht das Gesetz diese Abweichung?

Welche Abweichung ist gesetzlich ok?

Um die Lebensmittelsicherheit und den Verbraucherschutz zu gewährleisten, gibt es in Deutschland zahlreiche Regelungen. „Bei Fertigpackungen mit einer Nennfüllmenge von 500 bis 1000 Gramm oder Milliliter duldet das Gesetz, dass bis zu 15 Gramm bzw. Milliliter fehlen“, heißt es dazu von Seiten der Verbraucherzentrale. Ein Beispiel dafür wäre etwa der 150-Gramm-Becher, der nur mit 143,25 Gramm Joghurt gefüllt wäre - oder die 500-Gramm-Dose, die nur 485 Gramm Kekse enthielte. Diese Füllmengen wären im gesetzlichen Rahmen. Bei Nudeln und Reis zählt übrigens die Trockenmasse. Doch wie sieht es bei Fleisch aus? Hier gelten bei abgepackten Produkten die gleichen Regeln. Kunden sollten darauf achten, dass das Verkaufspersonal beim Wiegen von Käse, frischem Fleisch oder Feinkostsalaten das Verpackungsmaterial nicht mitwiegen und berechnen dürfe, schreibt die Verbraucherzentale hierzu auf ihrer Seite.

Ob die Rewe-Packung das Mindestgewicht unterschritten hat, lässt sich also nicht abschließend feststellen. Denn der Kunde hätte das Fleisch ohne die Plastik-Verpackung, aber mit der Saugeinlage (oder genau genommen: nur mit dem Wasser in der Saugeinlage) wiegen müssen. Hätte das Gewicht 485 Gramm oder mehr betragen, wäre die Füllmenge gesetzlich in Ordnung. Geht man davon aus, dass die Plastikverpackung selbst weniger als sieben Gramm wiegt, ließe dies darauf schließen, dass bei einem Gesamtgewicht von 492 Gramm also alles im Lot ist - zumindest gesetzlich.

Dem Kunden aber geht es aber offensichtlich auch ums Prinzip. Denn wenn der Supermarkt, bei allen Packungen acht Gramm spart, macht das schnell einen netten Zuverdienst aus. „Ich gönne euch ja den zusätzlichen Gewinn, zumal der Kilo-Preis deutlich gestiegen ist - aber bitte macht es doch nicht ganz so offensichtlich“, meinte der Rewe-Kunde dazu.