„Wie bescheuert ist das?“: Kundin bekommt Salat nicht auf - Rewe reagiert mit einfacher Erklärung 

In Strassenbahnen und O-Bussen existieren solche Verbote. Die Piktogramme sind überall zu sehen. Es wird sich nur nicht daran gehalten.

In Eisenbahnen gelten solche Verbote nicht. In Strassenbahnen, die alle 3 Kilometer ruckelnd zum Halten kommen, kann man es sehr begrüssen, wenn einem ein Fahrgast mit einer Schale Pommes plus Majo gegenüber sitzt. Die leergefressene Schale wird dann diskret (oder auch nicht) unter die Bank geschoben. Die Ignoranz einiger Unverschämter führt nun mal zu solchen Verboten.