Lidl, Aldi und Co: Kein Bargeld, keine Karte dabei? Diesen Kassen-Trick kennen viele Kunden nicht

Von: Stella Henrich

Teilen

In den vergangenen Tagen kam zu bundesweiten Störungen bei Kartenzahlungen, weswegen teilweise nur Barzahlung möglich war. Dabei gäbe es noch eine weitere Alternative.

München ‒ Nur Bares ist Wahres - so fühlte sich der Einkauf bei Aldi, Lidl und Co. in den vergangenen Tagen für Kunden an. Bundesweit streikten die Kassenterminals in den Märkten, die bis zum Mittwochvormittag teilweise anhielten. Bei einigen dm-Filialen war sogar das komplette Kassensystem abgestürzt - Filialen sind dicht. Eine Situation, die Kunden eigentlich noch nie in diesem Ausmaß erlebt haben dürften.

Auch bei Aldi, Lidl und Co. konnten Kunden nicht mit ihrer Bankkarte bezahlen. Was natürlich beim Bezahlen an der Kasse für Verstimmung sorgte. Wer kein Bargeld zur Hand hatte, musste den Einkauf im Laden stehenlassen und mit leeren Taschen nach Hause gehen. Verständlich die Verärgerung. Dabei wäre es recht leicht gewesen, diesem Dilemma aus dem Weg zu gehen. Denn in den großen Supermärkten und Discountern funktioniert die Bezahlung auch über die hauseigene App.

Smartphone als Geldbörse: gute Alternative zum Bargeld

Die hauseigenen Apps benötigen kein Bezahlterminal, die Kassenrechnung wird per Lastschrift abgewickelt. Zuvor wird die Ware an der Kasse wie gewohnt vom Mitarbeiter gescannt, danach startet der Kunde die entsprechende Supermarkt-App. Der angezeigte QR-Code wird erneut vom Mitarbeiter an der Kasse eingescannt.

Mit der Lidl Smartphone-App können Kunden an der Kasse bezahlen. (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/imago

Wer zuvor die Bezahlfunktion in der App eingerichtet und seine Bankdaten hinterlegt hat, dem wird die Rechnung per SEPA-Lastschrift von seinem Konto abgebucht. Der einzige Haken dieser Option: Nicht alle Filialen unterstützten das Bezahlen via App, warnt Focus Online. Angeboten werde die App-Funktion derzeit von Edeka, Netto und Lidl. Auch bei Rewe, dm, Alnatura, Aral und Penny könne kontaktlos bezahlt werden - allerdings mit der Payback-App.

Smartphone als Geldbörse: Verbraucher haben Sicherheitsbedenken

Nun, es gibt bestimmt Kunden, die bedenkenlos das Smartphone als Geldbörse nutzen. Andere Verbraucher sehen das mobile Bezahlen eher mit Skepsis und geben Sicherheitsbedenken gegenüber dieser Technik an, was Markus Montz allerdings zurückweist. „Da ist Taschendiebstahl für einen Kriminellen einfacher und sicherer“, so der Digitalexperte gegenüber der Fachzeitschrift c‘t.

Darum haben Sie manchmal so einen Heißhunger auf chinesisches Essen Fotostrecke ansehen

Mit unserem brandneuen Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe.