Rewe-Mitarbeiter braucht Krankschreibung für Event - Eishockey-Legende unterschreibt sie höchstpersönlich

Von: Andreas Knobloch

Krankschreibung der anderen Art: Ein Rewe-Mitarbeiter will auf ein Eishockey-Event, Moritz Müller, Kapitän der Kölner Haie, unterschreibt höchstpersönlich. © Screenshot Kölner Haie Twitter

In Köln ist die Eishockey-Saison vorbei, jedoch steht noch die große Abschlussfeier an, die ein Rewe-Mitarbeiter unbedingt besuchen mag.

Köln - Für Arbeitnehmer häufig ein Schlag ins Gesicht, wenn sich kurzfristige Veranstaltungen auftun, die aufgrund der Arbeitszeit unmöglich zu besuchen sind. So mancher hat da schon unlautere Methoden genutzt, wie eine heimliche Krankschreibung, bei der richtig Ärger droht, sollte die Wahrheit ans Licht kommen. Ein Rewe-Mitarbeiter ist mit seinem Dilemma im Internet offen umgegangen - und bekam prompt Hilfe angeboten.

Rewe-Mitarbeiter Kölner-Haie-Fan, doch für Event braucht es Krankschreibung

Auf Twitter ist eindeutig herauszulesen, für welches Team das Herz des Rewe-Mitarbeiters schlägt. Luca hat nämlich hinter seinen Namen ein Hai-Emoji gehängt und bittet die Kölner Haie um Hilfe. Der Fan des DEL-Vereins möchte unbedingt an einem Event teilnehmen, das allerdings mit seiner Arbeitszeit kollidiert. Am 1. April findet in der Lanxess Arena in Köln die Saisonabschlussfeier statt. In der jüngeren Vergangenheit machte die Arena Schlagzeilen (wie ein Rewe-Pfandbon), weil Helene-Fischer-Konzerte mit einem Playoff-Spiel kollidierten.

Kapitän der Kölner Haie unterschreibt höchstpersönlich: „Lieber Herr Rewe, ...“

Durch die Verletzung von Helene Fischer konnten die Haie sowohl ihr sechstes Spiel im Playoff-Viertelfinale, als nun auch die Jahresabschlussfeier in der Halle austragen, die der Schlagerstar von 25. März bis 2. April belegt hätte. Kein Wunder, dass selbst die hartgesottenen Haie-Fans da nicht das Event am 1. April in der großen Arena erahnen konnten. Doch Kapitän Moritz Müller und der Verein stellten Anhänger Luca umgehend eine Krankschreibung aus.

„Sehr geehrter Herr Rewe, leider kann ihr Mitarbeiter Luca am 1. April nicht zur Arbeit kommen, weil Rewe bester Markt! Wir bitten, sein Fehlen zu entschuldigen. Gruß M. Müller“. Und damit der Flair der Krankschreibung noch besser ist, waren Kaffeeflecken inklusive. Ob Rewe die Krankschreibung von so einem prominenten Unterstützer wie Müller akzeptiert? Immerhin ist der 36-Jährige eine Ikone, seit fast 20 Jahren in Köln, über 1000 DEL-Partien auf dem Buckel und die Silbermedaille von Olympia 2018 im Schrank.

Die User feiern zumindest Versuch: „Beste Entschuldigung wo gibt“, meint einer. Vielleicht klappt es dann ja mit der persönlichen Begegnung zwischen Luca und Moritz Müller.

