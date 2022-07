Rewe bietet Gratis-Obst für Kinder an: Kundin fällt Detail auf - „Soll dies Kunden trösten?“

Von: Nadja Zinsmeister

Eine Rewe-Filiale bietet in einer gesonderten Kiste „frisches“ Gratis-Obst für Kinder an. Einer Kundin scheinen dabei Details an dem angebotenen Obst aufzufallen.

München - Obst ist bekanntermaßen gesund, weshalb besonders Eltern oft Wert darauf legen, dass ihre Kinder ausreichend davon essen und somit wichtige Vitamine und andere Nährstoffe zu sich nehmen. Das wollte offenbar eine Rewe-Filiale unterstützen und bietet deshalb Gratis-Obst für Kinder an. Eine Kundin teilte daraufhin ein Foto der Aktion auf Facebook und machte besonders auf den Zustand des Obstes aufmerksam.

Rewe-Filiale bietet Gratis-Obst für Kinder: Kundin kommentiert das Angebot

Mit dem Slogan „Gratis Obst für unsere kleinen Kunden“ wirbt die Rewe-Filiale für Obst in einer Kiste, das offenbar kostenlos für Kinder zur Verfügung steht. Auf dem Werbeschild informiert Rewe darüber, dass Kinder mit bis zu zehn Jahren das „frische“ Obst einfach nehmen und essen dürften. Dies wäre bereits gewaschen und könne somit noch während des Einkaufs im Supermarkt gegessen werden.

Das angebotene Obst besteht zumindest zu dem Zeitpunkt der Aufnahme aus Bananen und Äpfeln. Soweit alles in Ordnung. Doch ist ist es wirklich noch „frisch“? Das scheint die Kundin, die das Foto auf Facebook hochgeladen hat, offenbar anzuzweifeln: „Wer möchte hier nicht zugreifen?“ kommentiert sie ihren eigenen Post und schreibt weiter: „Oder soll dies Kunden trösten, die sich ‚frisches‘ Obst schon lange nicht mehr leisten können?“

Obst für Kinder überhaupt noch „frisch“?

Genauer auf ihre Meinung geht die Kundin zwar nicht ein, mit der Frage scheint sie jedoch die Qualität des Obstes zu kritisieren und deshalb zu fragen, ob es für Kunden ist, die sich aufgrund der steigenden Lebensmittelpreise aktuell kein frisches Obst mehr leisten können. Grund für die Aussage könnte dabei eine sichtliche Druckstelle an einem der Äpfel sein oder einige Bananen, die stellenweise braun sind.

Die Lebensmittelpreise in Deutschland steigen aktuell aufgrund von Inflation, Rohstoffmangel und des Ukraine-Kriegs. Mit diesen 7 Tipps können Kunden beim Einkaufen sparen.

Ein anderer Facebook-User fasste den Beitrag als deutliche Kritik an Rewe auf und konnte diese nicht nachvollziehen: „Sieht alles noch gut essbar aus, wo ist das Problem? Hauptsache immer meckern.“ Dass der Apfel etwas unappetitlich aussehe, räumte er dennoch ein. Rewe hat auf den Beitrag bislang nicht reagiert. (nz)