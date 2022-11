Preis-Zoff bei Rewe beendet – beliebte Produkte kehren in den Supermarkt zurück

Mehrere Supermarktketten streiten derzeit mit Herstellern über die Preise. Auch bei Rewe führte das zu leeren Regalen. Jetzt gibt es gute Neuigkeiten für Kaffee-Liebhaber.

München - In letzter Zeit standen Kundinnen und Kunden immer wieder vor leeren Regalen in Supermärkten und Discountern. Das liegt unter anderem an den aktuellen Streitigkeiten der Supermarktketten mit den Händlern um die Preise für diverse Produkte. Bei dem Supermarktriesen Rewe sorgte eine Eskalation im Streit mit US-Konzern Mars zur Streichung vieler Produkte aus dem Sortiment.

So war es auch im Preisstreit zwischen Rewe und dem Kaffee-Hersteller Jacobs Douwe Egberts (JDE). Da eine Preiseinigung nach einer hartnäckigen Auseinandersetzung nicht möglich war, stellte Jacobs die Lieferung an den Supermarkt offenbar ein. Wie die Lebensmittel Zeitung berichtet, teilte Rewe dies seinen Kunden durch Aushänge an Regalen mit.

Rewe füllt Regale wieder mit beliebten Kaffee-Produkten von Jacobs

Nun können, wie tz.de berichtet, Kaffee-Liebhaber jedoch wieder aufatmen: Rewe hat inzwischen den Kaffee der Marken Jacobs, Tassimo, Café Hag, Maxwell House und Senseo wieder in die Regale geräumt. JDE teilte der Lebensmittel Zeitung mit, dass sich der Hersteller und Rewe „nach konstruktiven Gesprächen“ wieder einigen konnten. Die Supermarktkette wird inzwischen wieder wie gewohnt mit den Produkten des Kaffee-Herstellers beliefert.

Preiserhöhung bei Kaffee-Händlern

Nicht nur die Inflation hat im Fall von JDE-Produkten die Preise in die Höhe schießen lassen. Schon im Februar 2022 kündigten Kaffee-Hersteller wie Tchibo an, die Preise für ihre Produkte zu erhöhen. Das liegt an der enttäuschenden Kaffeeernte in Brasilien aufgrund von ungünstigen Witterungsbedingungen, insbesondere Trockenheit.

Zuletzt informierte Rewe seine Kunden über einen Engpass bei einer bekannten Chips-Marke und auch die Preiserhöhungen von Schokoladen-Hersteller Ritter Sport sorgen aktuell bei Kaufland und Lidl für einige Lücken in den Regalen. (rrm)