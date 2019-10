Also ich finde ja, dass ist eine vollkommen unrealistische Darstellung eines bzw. zweier Schweineleben/s.

Schweine haben in der Massentierhaltung doch gar nicht so viel Platz, außerdem werden Sauen und Eber streng getrennt gehalten.

Ebenso wenig findet auch die natürliche Fortpflanzung in der Massentierhaltung noch statt.

Hier wird also ein vollkommen falsches Bild von glücklichen Schweinen vermittelt, welches es so gar nicht mehr gibt. Dafür sollte sich der Marktbetreiber entschuldigen ... ^^