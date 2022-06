Rewe-Neuerung soll für mehr Transparenz bei Bio-Produkten sorgen

Supermarkt reagiert auf Kundenwünsche

Rewe reagiert auf die Wünsche von Verbrauchern, die ganz genau wissen wollen, woher die Produkte in ihrem Einkaufskorb eigentlich stammen. Möglich wird das mit einem QR-Code, der auf den Verpackungen ausgewählter Produkten zu finden ist.

Köln/München ‒ Konsumenten, die bevorzugt nachhaltige Produkte einkaufen, dürfte die Neuerung auf den Verpackungen des Lebensmittelriesen Rewe freuen. Der Händler verrät seinen Kunden jetzt, woher die Artikel aus dem eigenen Sortiment kommen. Dabei handelt es sich um insgesamt 38 ausgewählte Fleisch- und Milchprodukte der Handelsmarke Rewe Bio.

Dazu werden die Bio-Eigenmarken mit entsprechenden QR-Codes versehen, die der Kunde dann selbst scannen kann. Der Code führt den Kunden zu einer Online-Plattform mit produktindividuellen Angaben zur Lieferkette. Damit weiß er beispielsweise, wo das Tier geschlachtet, zerlegt und verarbeitet wurde. Auch Identitätsdaten zur Rückverfolgung und Informationen zur Haltungsform soll es im Rahmen dieses Pilotprojekts geben.

Rewe führt QR-Code ein: Infos von der Zerlegung bis zum Regalplatz

Rewe sei es eine Herzensangelegenheit, bei ausgewählten Eigenmarken die Rückverfolgbarkeit von der Erzeugung bis ins Regal zu gewährleisten, sagt Pia Schnück, Head of Sustainability REWE Group Buying GmbH. „Der entsprechende QR-Code lässt sich bequem via Smartphone scannen. Nach anschließender Eingabe einer sogenannten LOT-Nummer werden den Kunden produktspezifische Informationen angezeigt, und die einzelnen Stationen des Produkts bis zu seinem Ausgangsort offengelegt“, erklärt Schnück in einer gemeinsamen Presseerklärung mit dem IT-Hersteller der eingesetzten QR-Technik.

Rewe nutzt fTRACE für die Rückverfolgung von Bio-Eigenmarken

Rewe nutzt die Plattform „fTRACE“, eine Tochter des Kölner Unternehmens GS1 GmbH. Dabei beziehe das System die Angaben zum einen aus externen Primärdatenbanken und zum anderen aus Auskünften, die von den Lieferanten selbst in das System eingepflegt werden, teilt GS1 mit. Auch Edeka und Kaufland setzten bereits auf dieses System, schreibt die Lebensmittelzeitung. Edeka nutzt das System für die Rückverfolgung von Fleisch- und Fischprodukten nach eigenen Angaben bereits seit 2019.

Die Discounter und Supermärkte gehen mit dem Einsatz dieser Technik einen weiteren Schritt auf die Wünsche ihrer Kunden zu, die vor allem auf Qualität und Frische beim Einkauf von Fleischprodukten achten. Denn leider ist auch das an Frischetheken verkaufte Fleisch nicht immer von bester Qualität. Mit der neuen Aufklärungsoffensive können sich Kunden nun endlich selbst ganz leicht mit dem eigenen Smartphone Klarheit über abgepackte Waren verschaffen.

