Rewe-Roboter sorgt für verwirrte Kunden: „Falls ihr nichts mehr von mir hört ...“

Von: Romina Kunze

Hilfreich oder suspekt? Ein Rewe-Kunde hat sich angesichts eines neuen „Supermarkt-Mitarbeiters“ da wohl noch nicht so ganz festgelegt.

Bielefeld – Der Supermarkt-Besuch kann mitunter zu einem echten Kunden-Erlebnis werden: Etwa weil so mancher Preisschild-Lapsus für Belustigung sorgt oder weil sich manche Artikel zu Hause als ungeahnte 2-für-1-Vorteilspackung entpuppen. In seltenen Fällen trifft man zwischen den Supermarktregalen sogar mehr oder weniger prominente Menschen.

Oder man trifft eben einen Mitarbeiter auf Rädern an. So wie im Fall eines Supermarktkunden, der seine Erfahrung mit dem „Rewe Roboter“ auf Twitter teilt.

Ein Hauch von RoboCop im Rewe: Einem Supermarkt-Kunden ist der neue Bot wohl nicht ganz geheuer

Pikachu meets Wall-E meets Tamagochi – so darf man sich den humanoiden Helfer eines Rewe-Centers in Bielefeld in etwa optisch vorstellen. Dass mittelfristig Künstliche Intelligenzen (KI) beim Einkaufen assistieren, ist nicht unwahrscheinlich. In der besagten Rewe-Filiale greifen digitale Helfer den Kunden schon jetzt unter die Arme; im übertragenen Sinne.

Arme hat der Rewe-Roboter bei all seinen Funktionen nämlich keine, dafür aber Augen, mit denen er die Kunden ein bisschen in Manier des berühmten Disney Roboters „Wall-E“ treuherzig anblickt. Und einen erstaunlich guten Orientierungssinn: Wie die Lebensmittel Zeitung schreibt, versteht es der Roboter auf Kunden zuzukommen und proaktiv zu unterstützen.

Die Erfahrung hat wohl auch der Twitter-Nutzer „Hampo“ gemacht. Denn im kurzen Clip, den er auf der Plattform hochgeladen hat, ist zu sehen, ist zu sehen, wie der Roboter zielstrebig auf ihn zugerollt kommt, ihn anzwinkert und anschließend abdreht. „Wenn ihr nichts mehr von mir hört, hat mich der Rewe-Roboter“, schreibt er und weckt bei Filmfans sicherlich Erinnerungen an den Klassiker „RoboCop“ (1987).

Assistent, Navi, Werbeträger in einem: Hersteller verspricht „innovativen Kundenbegleiter“

Ganz so alt ist der Service-Roboter freilich nicht. Seit Frühjahr 2023 testen der LZ zufolge vereinzelte Händler den Humanoid. Laut Hersteller „Sales Motion Media“ ist der Mediabot „ein innovativer Kundenbegleiter“ und ein kleines Multi-Talent. Zum einen assistiert er Kunden, spuckt auf Anfrage Warenpreise sowie weitere Infos aus und navigiert die Verbraucher zum entsprechenden Gang; auf Wunsch auch persönlich.

Darüber hinaus fungiert der Bot als fahrender Waren-Aufsteller – im Fall des Bielefelder Rewe-Centers liegen auf seinem „Rücken“ etwa Bananen und anderes Obst aus – und ist Werbträger, sei es Aktions-Angebote oder Fremdwerbung. Geht man nach dem Tweet von „Hampo“ hat er ganz augenscheinlich auch gewisses Entertainer-Potenzial. Unterhaltsam können aber auch längst etablierte Systeme und deren „besondere Funktion“ sein.

Der fahrende Mitarbeiter ist nicht die einzige digitale Erneuerung, die es in den Filialen des Supermarkt-Riesen zu finden gibt. Künftig will Rewe Papier einsparen und auf digitale Kassenbons umschwenken, wie merkur.de von IPPEN.MEDIA schreibt. (rku)