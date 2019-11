Rewe mit peinlicher Prospekt-Panne bei beliebtem Produkt: Veganer empört

"Rewe-Panne löst bei Facebook Hohn und Spott aus"

Ich wußte schon, warum ich meinen Facebook account gelöscht habe (nachdem ich gesehen hatte, dass meine Tochter vernünftig mit diesen Produkt umgegangen ist), denn so etwas muss man sich nicht antun.

Die Leute haben wohl keine anderen Sachen zu tun, als sich mit irgendwelchen persönlichen Befindlichkeiten, die Klicks auf ihrem Tweet zu holen?Wie wäre es denn mal die Zeit mit den Kindern reden oder mit den Partnern etwas zu unternehmen (so etwas wie Familienleben ohne saufen bis zum umfallen)?

Jeder kann es machen wie er will, wenn sich jemand vegetarisch /vegan ernährt, dann ein Haufen Chemie (als Vitamine oder Aufbaumittel, Magnesiumergänzung etc bezeichnet, als Ersatz für das was man sonst in Fleisch- und Milchprodukte aufgenommen hatte) in sich hineinwürgt (fördert übriegens die fetten Gewinne der Pharmaindustrie), braucht man sich nicht zu wundern , wenn dann der Körper (insbesondere der Magen, der sein eigenens Gehirn hat) verrückt spielt.