Rewe macht die Wursttheke vegan - etliche Märkte betroffen, auch in München

Die Anzahl der Menschen, die auf vegane Ernährung setzen, steigt. Rewe setzt auf vegan und ordnet die ersten Bedientheken neu. Wurst raus, Tofu rein. Wo es die vegane Theke gibt.

Frankfurt - Laut einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach vom Januar 2021 ordneten sich 2020 rund 23 Prozent mehr Menschen als Vegetarier ein als noch 2016. Bei den Veganern gab es einen Anstieg um rund 41 Prozent. Diese Zielgruppe wird immer interessanter für Lebensmittelindustrie und Einzelhandel. So war es eine Frage der Zeit, bis auch die ersten Einzelhandels-Ketten den Weg mitgehen. Etwa Rewe.

Fleischtheke bei Rewe wird vegan - Kundschaft achtet auf gesunde Ernährung

Rewe testet in ausgewählten Märkten eine vegane Bedienungstheke. Das bedeutet: Die veganen Produkte werden ähnlich den Fleisch- und Käsewaren in der Bedienungstheke präsentiert. Die Kundschaft kann sich beraten lassen und in der Menge kaufen, die sie auch benötigt. Thomas Röttcher, Geschäftsführer eines Rewe-Marktes mit veganer Bedientheke, erklärte vegan-news.de, er habe sich intensiv mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt, statt einfach nur Lebensmittel zu verkaufen. Weiter sei er sicher, dass auch die Kundschaft heute verstärkt auf einen gesunden Lebensstil achte.

Vegane Fleischtheke bei Rewe - die Liste der Test-Märkte

Die Liste der Test-Märkte ist auf der Seite des Unternehmens abrufbar. In München gibt es die Theke bei:

Rewe Markt, Theatinerstraße 14, 80333 München in den Fünf Höfen

Rewe Markt, Landshuter Allee 30, 80637 München

Die vegane Bedientheke ist Thema in den sozialen Netzwerken, wie Twitter. Interessierte tauschen sich aus, in welchen Märkten das Angebot vorhanden ist und wo sie die Theke gerne hätten. Nicht wenige sind enttäuscht, dass es in ihrer Umgebung noch keinen Markt mit entsprechendem Angebot gibt. Ihnen rät eine Userin: „Habt ihr dem REWE Kundenservice schon eine Mail geschrieben? Dort kann man auch explizit den Markt angeben, damit der Wunsch an den Betreiber weitergeleitet wird!“

Test zur veganen Fleischtheke bei Rewe läuft seit September

Der vegane-Theken-Test läuft bei Rewe offiziell seit dem 19. September in deutschlandweit rund 60 Märkten, schreibt fnp.de. Die vegane Auswahl in den Bedientheken umfasse demnach pflanzliche Alternativprodukte für Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Im Angebot wären beispielsweise vegane Salami und vegane Leberwurst, vegane Grillspieße und veganes Steak, verschiedene gereifte Käsealternativen oder auch vegane Feinkostsalate. Das neue Angebot befindet sich in den Rewe-Märkten in der Regel im Thekenbereich von Feinkost oder Käse.

Fleischersatz weiter im Trend - Niedrigster Wert beim Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch

Ob Tofuwurst, Seitanschnitzel oder Veggie-Burger. Der vegane Markt boomt und die Industrie reagiert auf das sich ändernde Konsumverhalten ihrer Kundschaft. Das zeigen Zahlen, die das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht hat. Im Jahr 2021 produzierten die Unternehmen hierzulande im Vergleich zum Vorjahr knapp 17,0 Prozent mehr Fleischersatzprodukte. Mit Blick auf das Jahr 2019 erhöhte sich die Produktion sogar um 62,2 Produktion.

Somit wurden im Jahr 2021 rund 98.000 Tonnen Fleischersatzprodukte produziert. Im Vorjahr waren es rund 84.000 Tonnen und zwei Jahre vorher 60 400 Tonnen. Der Wert dieser Produkte erhöhte sich im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 22,2 % auf 458,2 Millionen Euro (2020: 374,9 Millionen Euro). Der Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch hingegen lag nach Angaben der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung im vergangenen Jahr bei 55 Kilogramm pro Kopf. Das war ein Rückgang um zwölf Prozent verglichen mit 2011 und der niedrigste Wert seit Beginn der Berechnung im Jahr 1989.