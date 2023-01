Richtige Mülltrennung: Wie muss man Alufolie entsorgen?

Von: Teresa Knoll

Gelbe Tonne, Restmüll, Papier – in Deutschland haben wir strenge Vorschriften zur Mülltrennung. Alufolie ist ein wertvoller Rohstoff. Lesen Sie hier, ob sie in die Gelbe Tonne gehört:

Knisternd und glänzend – Alufolie ist ein vielfältiger Haushaltshelfer, nicht nur in der Küche. Allerdings ist sie auch ein wertvoller Rohstoff und sollte damit nicht einfach im Restmüll entsorgt werden. Aber darf das Silberpapier überhaupt in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack geworfen werden? Und wie sieht es mit anderen Verpackungen aus, die aus Aluminium bestehen?

HEIDELBERG24 verrät, ob Alufolie in den Gelben Sack darf oder im Restmüll entsorgt werden muss.

Wie wird Alufolie eigentlich hergestellt? Sie besteht zu 99 Prozent aus Reinaluminium. Das Material wird zu einer hauchdünnen Folie plattgewalzt. Durch das Verfahren erhält Alufolie eine matte und eine glänzende Seite. (resa)