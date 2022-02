ROLLER: Gründung, Standorte, Öffnungszeiten – alle Infos zum Möbelhaus

Roller-Markt in Hamburg © Lobeca/Ralf Homburg

Als filialstärkster Möbeldiscounter Deutschlands liegt ROLLER im Trend des preisgünstigen Wohnens durch Selbstanpacken. Der Slogan „Gibt‘s doch gar nicht“ steht für verblüffende Angebote und Services.

Wiedenbrück – 1969 markierten die Gründerväter Dieter und Wolfgang Marquardt mit dem Möbelverkauf in einer Lagerhalle die Geburtsstunde eines der erfolgreichsten Möbeldiscounter Deutschlands. Längst finden sich bundesweit Filialen sowie Tochterunternehmen in Polen und Luxemburg. Heute arbeitet ROLLER als modernes Unternehmen auch in Kooperation mit den Medien. Neben Social-Media-Spots und TV-Präsenz waren bisher Größen wie Dieter Bohlen oder eine Möbelserie in Kooperation mit RTL II gut kalkulierte Reklame-Magneten. Selbst als Bandenwerbung im Stadion war ROLLER bereits präsent.

ROLLER: Gründungsjahre und aktuelle Fakten rund um den Möbeldiscounter

Die Erfolgsgeschichte der Firma ROLLER begann in einer Lagerhalle im Jahr 1969. Mit dem Eintritt des Kaufmanns Hans-Joachim Tessner in den 80er-Jahren nahm das Geschäft bundesweit Fahrt auf. Nach der erfolgreichen Startphase mit Eröffnung der ersten Testmärkte 1986 und 1987 zählte das Unternehmen 1996 bereits die 50. Filiale. Im Geschäftsjahr 2019 arbeiteten über 7.000 Mitarbeiter für Deutschlands großen Möbeldiscounter, der zugleich einen Umsatz von über 1,2 Milliarden Euro deklarierte. Bei der ROLLER GmbH & Co. KG handelt es sich um ein Möbelunternehmen im preisgünstigen Segment mit Hauptsitz in Gelsenkirchen. Als Gesellschafter fungieren Hans-Joachim Tessner und die XXXLutz-Gruppe der Familie Seifert aus Österreich, die darüber hinaus den Möbelriesen XXXLutz und weitere Discounter wie POCO innehat. Im Jahr 2020 übernahm Dr. Michael Heller die Geschäftsführung, der zuvor im Management bei OTTO und Quelle aktiv war. Er ist seither als Vorsitzender für den kaufmännischen Sektor verantwortlich. Daneben stehen Lars Hunger (Vertrieb und Marketing) und Andreas Mauz (Einkauf und Logistik) als Geschäftsführer in den jeweiligen Bereichen an der Spitze. Ende 2020 genehmigte das Bundeskartellamt die teilweise Übernahme durch die Mann Mobilia Beteiligungs GmbH, Würzburg, die wiederum Teil der österreichischen XXXLutz-Gruppe ist.

ROLLER Möbeldiscounter: Filiale und Öffnungszeiten

Die fast 150 Standorte des ROLLER Möbeldiscounters finden sich in Städten von A wie Alsfeld bis Z wie Zöllnitz (Stand 2022). Der Online-Filialfinder zeigt das nächstgelegene Möbelhaus und die jeweiligen Öffnungszeiten. Diese liegen im Allgemeinen von Montag bis Samstag von 10 Uhr bis 20 Uhr. Im Internet lassen sich vorab Einkaufsbedingungen (beispielsweise während der Corona-Pandemie) und Zahlungsmöglichkeiten vor Ort nachlesen. Auf der Internetseite finden Kunden zudem die Möglichkeit, Beratungstermine oder Mietwagenbuchungen vorzunehmen. Die Größen der Filialen von ROLLER liegen bei durchschnittlich zwischen 4.500 und 10.000 Quadratmetern Fläche ohne den zusätzlichen Lagerbereich und die Parkflächen. Bei der Standortwahl achtet das Unternehmen auf einen maximalen Umkreisbereich von 20 Kilometern Entfernung zur nächsten Stadt mit wenigstens 100.000 Haushalten. Einige Filialen bieten ein erweitertes Angebot durch spezialisierte Fachmärkte wie Polster Power, Mega Küchen-Welt, Nordisches Möbel-Lager für die Bereiche Wohnen und Schlafen sowie Trend discount. Letzteres stellt eine Art Schnäppchenmarkt für Möbel und Deko-Artikel dar.

Zunehmend planen die Verantwortlichen bei ROLLER eine Modernisierung des Möbeldiscounters weg vom Schwerpunkt Filialverkauf hin zu den modernen Einkaufswegen per Internet und persönlicher Beratung und Bestellannahme am Telefon.

Möbeldiscounter ROLLER: Umfassendes Sortiment rund um Wohnen und Leben

Das Unternehmen bietet wie seine Konkurrenten eine Mischung aus Mitnahmemöbel zum Selbstaufbau und Lieferung mit beziehungsweise ohne Aufbauservice. Dazu ergänzt ein wohlsortiertes Angebot an Küchenzubehör, Wohntextilien und Renovierungsartikeln aus dem Baumarktbereich das Sortiment. Ziel ist es, dass Kundinnen und Kunden mit einem Einkauf alles rund um Einrichten und Renovieren erwerben können. In der Abteilung Sale warten preisreduzierte Schnäppchen. Alle Artikel sind üblicherweise sofort zur Mitnahme verfügbar. Im Einzelnen umfasst das ROLLER Sortiment mehr als 10.000 Möbel, Einrichtungszubehör & Co der folgenden Produktgruppen:

Möbel für jeden Wohnbereich

Büro-und Arbeitszimmer-Einrichtung

Beleuchtung für innen und außen, Smart Home-Beleuchtung

Kücheneinrichtung, Armaturen und Elektrogeräte namhafter Hersteller

Haushaltszubehör wie Geschirr, Töpfe, Besteck, Handtücher und Küchenhelfer

Badezimmermöbel, Sanitärbedarf, Bad-Accessoires, Hygiene- und Pflegeprodukte

Deko- und Handarbeitsartikel

Teppiche und Heimtextilien

Baumarktprodukte wie Tapeten, Bodenbeläge, Farben, Werkzeug, Autozubehör, Elektro- und Sicherheitstechnik

Gartenmöbel und Gartenbedarf

Fahrräder

Pools

Die Wohnwelt des Onlineshops hält Inspiration und wertvolle Tipps rund um Wohnen und Leben, Renovierung und Einrichtungsfragen bereit. Das Angebot der Online-Plus-Artikel umfasst Elemente der neuesten Trends. Übrigens: Neben dem Angebot und den Services rund ums Wohnen bietet ROLLER Ausbildungsplätze und duale Ausbildungen in zahlreichen Berufen.

ROLLER: Serviceangebote vor Ort und online

Kostenlose 3-D-Küchenplanung durch Fachpersonal vor Ort und günstiger Aufbauservice sind bei ROLLER verfügbar. Damit erreicht das Unternehmen auch Menschen, die nicht selbst schrauben können oder wollen. Für jedes ungeöffnete Produkt gilt bei dem Möbeldiscounter ein 365-tägiges Rückgaberecht. Wenn der Mitnahme-Einkauf die Ladekapazität des eigenen Fahrzeugs übersteigt, kann die ROLLER Kundschaft auf Mietwagen der Firma Hertz zugreifen oder den Lieferservice nutzen. Mit Click & Collect lassen sich die gewünschten Artikel von zu Hause aus reservieren und komplett zusammengestellt vor Ort abholen. Näh- und Teppichverlegeservice bringen die gekauften Textilien auf Maß. Neben Barzahlung vor Ort, Kauf auf Rechnung, Überweisung, Lastschrift, Ratenzahlung und Vorkasse wählen Kunden auf Wunsch die Zahlungsservices Klarna, PayPal und alle gängigen Kreditkarten.

Die hauseigene ROLLER Premium Card bietet bei entsprechender Bonität einen Einkaufsrahmen von bis zu 5.000 Euro. Neben bargeldloser Zahlung in den Filialen und einem Zwei-Prozent-Bonus ermöglicht diese Kreditkarte weitere Vorteile:

ein optionales Versicherungspaket

Null-Prozent-Finanzierung für sechs Monate bei Erstverfügung

Null-Prozent-Finanzierung für drei Monate bei jedem Folgekauf

flexible Wunschrate von 2,5 bis maximal 10 Prozent

kontaktloses Zahlen

mögliche Einmalzahlung und Ratenzahlung

0 Euro Jahresgebühr

weltweites Bezahlen

Für alle Artikel im Angebot des Möbeldiscounters gilt zudem eine Tiefpreisgarantie. Wer nachweislich innerhalb von fünf Tagen einen niedrigeren Preis bei einem anderen Unternehmen entdeckt, erhält die Differenz ausbezahlt.

ROLLER: Möbel bequem im Onlineshop bestellen

Der Möbeldiscounter legt großen Wert auf eine lebhafte Kundenbindung über Medienkanäle wie Facebook & Co. Dort finden sich regelmäßig Angebote, Gewinnspiele und Tipps wie Rezepte populärer TV-Küchenchefs. Seit 2004 müssen ROLLER Kunden nicht zwangsläufig in die Filiale fahren, um Schrank, Wohnlandschaft & Co zu erstehen. Mit dem Onlineshop kommt das komplette Angebot direkt nach Hause auf den PC-Bildschirm. Hier hält die umfassende Beschreibung alle Infos zum Artikel selbst, den Liefermöglichkeiten und -zeiten, Transportkosten und zur Verfügbarkeit im nächstgelegenen ROLLER Möbeldiscounter-Markt bereit. Online können zudem wichtige Services wie Liefertermine der Spedition eigenständig gebucht werden. Geliefert wird deutschlandweit und in die Niederlande per DHL, DPD oder Spedition. Wer Lieferkosten sparen möchte, ordert per Click & Collect und holt die Bestellung selbst ab.

ROLLER: Medienübergreifende Werbung im Kampf um die Kundschaft

Große und schwere Artikel wie Möbel im E-Commerce erfolgreich zu verkaufen, stößt nicht zuletzt bei den Versand- und Retourenkosten an seine wirtschaftlichen Grenzen. Daher kommt der allgegenwärtigen Werbetrommel das Hauptaugenmerk in Bezug auf Kundenbindung und Umsatzsteigerung zu. ROLLER positioniert sich mit Angebot und Service im Bereich zwischen den Konkurrenten mit verstärktem Filialbetrieb und dem reinen Online-Angebot. Online-Marketing-Chef Welther setzt klar auf Online-Werbung im Internet und TV und entdeckt aktuell die Plattformen Radio und Printmedien neu. Ein Festhalten an einer herkömmlichen starren Budgetierung der Werbekampagnen hält er für veraltet. Allen modernen Algorithmen zum Trotz zeige sich, dass ein traditioneller Angebotsprospekt trotz steigender Kosten in der Herstellung vor Ort im Briefkasten der Kundschaft keineswegs an Reiz verloren habe. Gleiches gelte für die auf die junge Kundschaft abzielende Stärkung des Onlineshops. Ohne Filialen werde es aber keine Zukunft geben. Denn „Probewohnen“ gehöre zum Business der Möbeldiscounter.