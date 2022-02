Rossmann ruft Produkt zurück - und warnt Verbraucher vor unangenehmer Gefahr

Von: Armin T. Linder

Die Drogeriemarkt-Kette Rossmann hat einen Produkt-Rückruf gestartet - und warnt selbst die Verbraucher vor unangenehmen Folgen.

Burgwedel - Achtung, Rückruf! Wer sich zuletzt bei Rossmann im Aufstrich-Regal bedient hat, sollte genau prüfen, ob es sich um das betroffene Produkt handelt. Die Drogerie-Kette ruft die Pistaziencreme der Marke enerBiO mit der EAN 4305615601335 zurück. Gefahr droht den Angaben zufolge bei dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 08.03.2023. Das Datum ist seitlich auf dem Etikett aufgedruckt. Andere Mindesthaltbarkeitsdaten oder andere enerBiO-Produkte seien von dem Rückruf nicht betroffen.

Rossmann: Die wichtigsten Daten zur Drogerie-Kette

Gründer: Dirk Roßmann

Gründung: 17. März 1972, Hannover

Rechtsform: GmbH

Sitz: Burgwedel, Deutschland

Mitarbeiterzahl: 56.500 (2021)

Rossmann ruft Pistaziencreme von enerBiO mit MHD 08.03.2023 zurück

Auch den Grund für den Rückruf im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes gibt Rossmann an. Demnach seien im Rahmen von Eigenkontrollen in dem Produkt Salmonellen nachgewiesen wurden. Die Folgen können unangenehm sein. Eine Salmonellen-Erkrankung könne sich, so heißt es in dem Rückruf, innerhalb einiger Tage nach Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber äußern.

Die Pistaziencreme mit dem angegebenen MHD sollte nicht verzehrt werden. © Rossmann

Rossmann-Rückruf: Salmonellen können unangenehme Folgen haben

Rossmann schreibt weiter: „Die Beschwerden klingen in der Regel nach mehreren Tagen von selbst wieder ab. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln. Personen, die schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche Salmonellen-Infektion hinweisen.“

Der betroffene Artikel sei bereits aus dem Verkauf genommen worden. Er könnte sich natürlich aber noch auf manchem Frühstückstisch befinden. Die Drogerie-Kette entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten und erklärt, dass Kunden natürlich der Verkaufspreis erstattet werde. Für Rückfragen steht der Rossmann-Kundenservice unter 0800 – 76 77 62 66 (erreichbar Mo. – Fr. von 9.00 – 18.00 Uhr) zur Verfügung. Ein Rossmann-Kunde hat vor wenigen Monaten einen fiesen Preis-Trick entlarvt. (lin)