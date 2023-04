Komplett kostenfrei: Rossmann startet neuen Service an Kassen

Von: Ulrike Hagen

Kundinnen bei Rossmann können sich auf einen neuen, kostenlosen Service freuen. Lesen Sie, was sich ab sofort an der Kasse des Drogeriemarktes ändert.

Burgwedel – Wie bereits von Supermärkten wie Aldi, Lidl und Rewe, die nun Konkurrenz aus den USA bekommen, angeboten, ermöglicht es Rossmann Kunden und Kundinnen jetzt auch, Geld an der Kasse abzuheben. Über 2000 Filialen in Deutschland bieten diesen neuen Service an. Um Bargeld an der Kasse zu erhalten, muss beim Bezahlen lediglich der gewünschte Auszahlungsbetrag angegeben werden. Nachdem die Zahlung mit der entsprechenden Karte erfolgt ist, wird der Betrag nach Eingabe der PIN ausgehändigt.

Kunden bei Rossmann können sich auf einen neuen, kostenlosen Service an der Kasse freuen.

In einer Pressemitteilung kündigte die Drogeriemarktkette an, damit den Service für die Kundinnen und Kunden ausbauen zu wollen und „einen weiteren Mehrwert beim Einkauf in den Rossmann-Filialen zu bieten“. Damit möchte das Unternehmen auf den aktuellen Trend unter Kundinnen reagieren, da Online-Banking mittlerweile immer mehr den Gang zum Bankschalter ersetzt und die Zahl der Geldautomaten in Deutschland immer weiter abnimmt. In verschiedenen Sparkassen gibt es Bargeld nur noch tagsüber.

„Das Filialnetz von Banken schrumpft, und damit auch die Anzahl der Geldautomaten“, erklärt der Drogerie-Riese. „Wer Scheine abheben möchte, kann das oft nicht mehr in unmittelbarer Nähe erledigen – und wenn, dann in vielen Fällen nicht ohne anfallende Gebühren.“ Die Möglichkeit, das Geld direkt an der Kasse beim Einkauf und kostenlos abzuheben, sei bequem und spare Zeit.

Neuer Service an der Rossmann-Kasse: Darauf dürfen sich Kunden jetzt freuen

Kunden und Kundinnen können sich nun beim Einkauf mit ihrer Girokarte oder einer Master- und Visacard Bargeld bis zu 200 Euro auszahlen lassen, solange ihr Einkaufswert mindestens zehn Euro beträgt. Rossmann betont, dass der Service kostenfrei ist und nicht von der jeweiligen Bank abhängt, bei der der oder die Einkaufende sein oder ihr Konto hat.

Bei Rossmann Geld abheben: So funktioniert der neue Service

Und so einfach kommt man ab sofort bei Rossmann an Bargeld: Der Kunde oder die Kundin gibt an der Kasse von Rossmann den gewünschten Bar-Auszahlungsbetrag an, tätigt die Zahlung mit seiner Girokarte, Visa- oder Mastercard und erhält das Geld direkt von dem Kassierer oder der Kassiererin gebührenfrei ausgehändigt. „Ob der Service in der jeweiligen Filiale zur Verfügung steht, ist durch Werbemaßnahmen direkt vor Ort ersichtlich“, heißt es vom 1972 gegründeten Unternehmen mit Hauptsitz in Burgwedel.