Rückruf bei Ikea: Möbelkette warnt vor Verletzungsgefahr bei Produkt

Von: Stella Henrich

Ikea ruft den Drehstuhl Odger in der Farbe Anthrazit zurück. Betroffen sind Produkte mit dem Datumsstempel 2221 oder älter. Es besteht laut Hersteller große Sturz- und Verletzungsgefahr.

München ‒ Weil erhebliche Sturz- und Verletzungsgefahr beim Odger Drehstuhl in der Farbe Anthrazit besteht, ruft der Hersteller Ikea das Produkt zurück. Das schwedische Unternehmen bittet seine Kunden, die den Drehstuhl mit einem Datumsstempel 2221 oder älter besitzen, nicht mehr zu benutzen. 22 steht für das Jahr und 21 für die Kalenderwoche der Produktion. Nach Angaben der Schweden besteht die Gefahr, dass der Fuß des Produkts bricht. Dadurch könnten Verbraucher stürzen und sich verletzen.

Angaben zum Produkt-Rückruf: Ikea warnt vor Drehstuhl Odger

Beliebtes Produkt von Ikea: Der Odger Drehstuhl in Anthrazit. © Martin Wagner/imago

Produkt Drehstuhl ODGER in der Farbe Anthrazit Hersteller Einrichtungshaus Ikea Datumsstempel 2221 oder älter Grund des Rückrufs Sturz- und Verletzungsgefahr Ikea-Rufnummer für Kundenfragen 0 800 - 00 01 041

Ikea-Rückruf für Drehstuhl: Kunden sollen das Produkt in eines der Einrichtungshäuser zurückbringen - Beleg nicht notwendig

Der schwedische Möbelriese entwickele seine Produkte unter Anwendung eines strengen Risikobewertungs- und Testprogramms, teilt Ikea auf seiner Internetseite mit. Die Produkte erfüllten alle geltenden Gesetze und Normen der Länder, in denen sie verkauft werden. Dennoch bestehe trotz aller Sorgfalt beim Drehstuhl Odger die Gefahr, dass der sternförmige Fuß brechen könne.

Ikea bittet alle Kunden, die den Drehstuhl erworben haben, das Produkt in eines der Ikea-Einrichtungshäuser zurückzubringen. Der Kaufpreis wird nach Angaben der Schweden voll erstattet. Ein Kaufbeleg ist nicht erforderlich. Name und Stempel des Produkts befinden sich unter der Sitzfläche des Stuhls, sie sind in das Material eingeprägt. Für die entstandenen Unannehmlichkeiten bittet der Möbelriese seine Kunden um Entschuldigung.

Doch das ist nicht der einzige Rückruf von Ikea kurz vor Weihnachten. Auch eine beliebte Süßspeise, welche die Schweden ihren Kunden verkaufen, musste jetzt aus dem Einrichtungshaus verbannt werden.

