Aldi-Rückruf: Gefährlicher Fremdkörper im Hackfleisch

Von: Kilian Bäuml

Achtung Rückruf: Im Hackfleisch eines Produzenten wurden Fremdkörper entdeckt. Das Produkt gibt es bei Aldi Nord und Aldi Süd im Sortiment.

Kassel – Wer geplant hatte, in den nächsten Tagen Frikadellen oder ähnliches zu kochen, muss vielleicht umplanen. Ein Produzent von Hackfleisch hat sein Produkt zurückgerufen. Der Grund: Es könnten sich Fremdkörper im Fleisch befinden. Verkauft wurde das vom aktuellen Rückruf betroffene Hackfleisch beim Discounter Aldi. Es handelt sich zudem um ein Bio Produkt.

In einer Pressemitteilung teilt der Hersteller Danish Grown Fleisch GmbH mit, dass das Produkt „Gut Bio Hackfleisch“ wegen vorbeugenden Verbraucherschutzes zurückgerufen wird. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in dem Produkt Fremdkörper aus Kunststoff befinden.

Hackfleisch bei Aldi im Rückruf: Gefährliche Fremdkörper aus Kunststoff entdeckt

Produkt Gut Bio Hackfleich 400 Gramm Hersteller Danish Crown Fleisch GmbH Verkäufer Aldi MHD 24.02.2023 Grund des Rückruf Fremdkörper möglich

Aldi Nord und Aldi Süd haben auf den Rückruf reagiert und die Ware aus dem Verkauf genommen. Kunden, die das Produkt bereits gekauft haben, sollten es nicht verzehren. Stattdessen kann das Hackfleisch auch ohne einen Kassenzettel in allen Aldi-Filialen zurückgegeben werden. Wie die Plastikteile in das Hackfleisch geraten sind, wurde nicht mitgeteilt. Andere Produkte des Herstellers seien nicht von dem Rückruf betroffen, so die Firma in ihrer Mitteilung.

Hackfleisch bei Aldi im Rückruf: Fremdkörper entdeckt

Neben der eventuellen Verletzungsgefahr durch Fremdkörper hat gerade Plastik noch weitere gesundheitsgefährdende Eigenschaften. Laut Verbraucherzentrale Hessen liegt dies vor allem an Weichmachern, sowie Klebstoffen und Flammschutzmitteln. Vor allem werden diese schädlich, wenn sie erhitzt werden. In der Regel kommen sie jedoch nur unabsichtlich über die Verpackung oder auf ähnlichem Wege ins Lebensmittel.

Zu Rückrufen von Produkten kommt es immer wieder: Erst vor kurzem wurde bei Aldi bereits Käse zurückgerufen, in dem sich sogar ebenfalls Plastikteilchen befinden könnten. (kiba)