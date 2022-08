Achtung, Stromschlag: Diese Aldi-Leuchte sollten Kunden lieber zurückbringen

Diese Arbeitslampe des Herstellers AIE GmbH ist von einem Rückruf bei Aldi betroffen. © Imago/ Rüdiger Wölk / Aldi Nord

Auch bei Non-Food Produkten verlassen sich Kunden auf das Angebot von Aldi. Doch wegen der Gefahr von Stromschlägen ruft Aldi Nord eine Arbeitslampe zurück.

München - Gerade bei Non-Food-Produkten ist das billige Angebot bei Aldi beliebt. Doch wer kürzlich eine Arbeitslampe beim Discounter erwarb, sollte vorsichtig sein: Das Unternehmen informierte nun über einen Rückruf des Artikels „WORKZONE 6000 Lumen Arbeitsleuchte“ des Lieferanten AIE GmbH.

Rückruf bei Aldi Nord: Gefahr von Stromschlägen bei Arbeitsleuchte

„Unser Lieferant „AIE GmbH“ ruft den Artikel „WORKZONE 6000 Lumen Arbeitsleuchte“ öffentlich zurück“, heißt es in einer Mitteilung von Aldi Nord. Das Produkt wurde demnach in einer Aktion am 2. Mai 2022 verkauft. Vom Rückruf betroffen ist lediglich die „WORKZONE 6000 Lumen Arbeitsleuchte“. Bei anderen Produkten des Herstellers liegen keine Schäden vor.

Grund für den Rückruf sei, dass das Produkt möglicherweise elektrische Schläge auslösen könnte. Aldi Nord rät von der Verwendung des Geräts ab. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten zudem die Lampe abschalten, bevor sie aus der Steckdose gezogen wird. „Im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes haben wir den o.g. Artikel des Lieferanten „AIE GmbH“ bereits vorsorglich aus dem Verkauf genommen“, heißt es weiter.

Diese Arbeitslampe des Herstellers AIE GmbH ist von einem Rückruf bei Aldi betroffen. © Aldi-Nord

Produktrückruf: Aldi-Kunden sollen Leuchte zurückgeben

Bei einem Stromschlag könnten Muskeln verkrampfen und Verbrennungen an der Stelle des Schlages entstehen. „Unter Umständen kommt es zur Bewusstlosigkeit und Herz-Kreislauf-Stillstand“, informiert das Deutsche Rote Kreuz. Aldi forderte seine Kunden deshalb auf, die Leuchte in ihrer Filiale gegen Erstattung des Kaufpreises zurückzugeben. Bei Unsicherheiten oder Rückfragen können sich Kunden an die Mailadresse (aldi-nord@protel-service.com) oder die Hotline (0631 3428462) wenden.

Erst im Juli musste Aldi Nord ein weiteres Non-Food-Produkt zurückrufen: Wegen Sturzgefahr sollten Kunden die Hängematte der Marke „Flexxtrade“ wieder zurückgeben. (sf)

