Rückruf von mehreren Asia-Produkten: Gesundheitsgefahr vor allem für Bronchien

Ein Unternehmen ruft mehrere Asia-Produkte zurück.

Ein Unternehmen ruft fünf asiatische Lebensmittel zurück. Vor dem Verzehr werde gewarnt, da es gesundheitliche Schäden verursachen könnte. Auch Asthmaanfälle sind nicht auszuschließen.

München - Die Hai Yen GmbH und Co KG startet einen Rückruf asiatischer Lebensmittel wegen eines erhöhten Schwefeldioxidgehalts. Der Verzehr der betroffenen Produkte könne gesundheitliche Probleme verursachen, heißt es weiter. Vor allem die menschlichen Bronchien seien gefährdet. Schwefeldioxid kann ernste gesundheitliche Risiken haben, etwa Übelkeit, Bauchschmerzen, Durchfall, Kopfschmerzen oder Erbrechen verursachen. Auch Asthmaanfälle und allergische Reaktionen sind möglich.

Diese fünf asiatischen Lebensmittel sollten Verbraucherinnen und Verbraucher nicht essen

„Wir raten vom Verzehr dieser Produkte ab“, schreibt das Unternehmen in seiner Mitteilung. „Falls Sie die Waren bei Hai Yen GmbH & Co KG in der Albert Rosshaupterstr. 52 oder in der Thomas-Dehler Str. 13 in München gekauft haben, erstatten wir selbstverständlich Ihnen den Kaufpreis.“

Das Produkt könne die Kundschaft zuhause entsorgen und lediglich den Kassenbon in den Shop mitbringen, um eine Erstattung einzufordern. Wer den Kassenbon nicht mehr hat, solle bitte die Ware mitnehmen und abgeben. Ob das Unternehmen die Ware auch in anderen Städten oder Bundesländern verkauft, wird nicht angegeben. Bei den Lebensmitteln handelt es sich um:

Mut Dua Bun-getrocknetes Kokosfleisch 500g

MHD:18.09.2023 – Hersteller Thien Phat

MHD:18.09.2023 – Hersteller Thien Phat Mut Tao Vang- kandierte, getrocknete Äpfel 250g

MHD: 05.10.2023 – Hersteller Anh Qui

MHD: 05.10.2023 – Hersteller Anh Qui Mut hat Sen-Lotuskerne 200g

MHD: 18.09.2023 – Hersteller Anh Qui

MHD: 18.09.2023 – Hersteller Anh Qui Mut Dua-getrocknetes Kokosfleisch 200g

MHD:18.09.2023 – Hersteller Anh Qui

MHD:18.09.2023 – Hersteller Anh Qui Mut Dua Sua-getrocknetes Kokosfleisch 250g

MHD:20.09.2023 – Hersteller Anh Qui

Das Unternehmen empfiehlt dringend, genannte fünf Produkte auch mit älterem Mindesthaltbarkeitsdatum nicht zu verzehren. Man nehme an, dass der Produktionsvorgang derselbe war wie der, der getesteten Produkte.